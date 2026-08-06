Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: ultima probă de competențe are loc astăzi

Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026 susțin joi, 6 august, ultima probă din etapa evaluării competențelor. Este vorba despre testarea competențelor digitale, o probă practică prin care sunt verificate cunoștințele și abilitățile de utilizare a calculatorului, a aplicațiilor informatice și a internetului. Evaluarea marchează încheierea probelor de competențe înainte de examenele scrise din sesiunea de toamnă.

Astăzi are loc evaluarea competențelor digitale

În perioada 6-7 august, absolvenții de liceu înscriși la a doua sesiune a Bacalaureatului susțin proba D – evaluarea competențelor digitale.

Potrivit Ministerului Educației, peste 5.800 de candidați sunt programați să participe la această probă, care se desfășoară exclusiv pe calculator și urmărește modul în care elevii utilizează tehnologia informației și comunicațiilor.

Examenul cuprinde atât cerințe teoretice, cât și aplicații practice. Candidații trebuie să demonstreze că pot redacta documente, utiliza programe informatice, prelucra date în foi de calcul, naviga pe internet și gestiona corespondența electronică.

Cum se desfășoară proba

Evaluarea este organizată conform programului stabilit de fiecare centru de examen, iar elevii sunt repartizați în intervalul 13:00 – 14:30.

Durata totală este de 90 de minute, împărțită în două etape:

primele 15 minute sunt rezervate rezolvării fișei A, care presupune acces la internet;

următoarele 75 de minute sunt dedicate fișei B, care conține aplicații practice.

Candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL, pot solicita echivalarea probei, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Cine îi evaluează pe elevi

Ministerul Educației precizează că fiecare candidat este evaluat de doi profesori.

Din comisie fac parte profesorul care a predat disciplina la clasă și un al doilea cadru didactic de specialitate din aceeași arie curriculară. Dacă acest lucru nu este posibil sau există incompatibilități, sunt desemnați profesori din alte unități de învățământ.

Cum se calculează rezultatul final

La proba digitală, fiecare evaluator acordă un punctaj cuprins între 0 și 100 de puncte.

Rezultatul final reprezintă media aritmetică a celor două punctaje, fiind rotunjit la cel mai apropiat număr întreg. Dacă media conține o fracțiune de 0,50, rotunjirea se face în favoarea candidatului.

În funcție de punctajul obținut, competențele digitale sunt încadrate în următoarele niveluri:

0-30 puncte – utilizator începător;

31-55 puncte – utilizator de nivel mediu;

56-74 puncte – utilizator avansat;

75-100 puncte – utilizator experimentat.

Rezultatele sunt afișate după încheierea evaluării tuturor candidaților din ziua respectivă și sunt publicate în maximum două zile lucrătoare.

Ce au susținut elevii până acum

Proba digitală încheie seria evaluărilor de competențe din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026.

Anterior, candidații au susținut:

Proba A – evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, pe baza unui text literar și a unuia nonliterar;

Proba B – destinată absolvenților care au studiat într-o limbă a minorităților naționale și au susținut examenul la limba maternă;

Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, care a inclus înțelegerea mesajului oral, analiza unui text scris și susținerea unui dialog sau monolog în fața comisiei.

Odată cu finalizarea evaluării competențelor digitale, candidații intră în etapa decisivă a examenului de Bacalaureat – probele scrise. Rezultatele obținute la competențe nu sunt exprimate prin note, ci prin niveluri de performanță, acestea fiind înscrise în diploma de Bacalaureat și în documentele oficiale ale absolvenților.