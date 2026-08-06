 Pericolul ascuns al zilelor toride: anvelopele pot ceda la viteze mari. Ce verificări trebuie să facă șoferii
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Pericolul ascuns al zilelor toride: anvelopele pot ceda la viteze mari. Ce verificări trebuie să facă șoferii

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În perioadele cu temperaturi extreme, asfaltul se încinge puternic, iar anvelopele sunt primele componente ale mașinii care resimt efectele căldurii. Specialiștii avertizează că o presiune incorectă, uzura avansată sau existența unor crăpături pe cauciucuri pot crește riscul unor probleme grave în timpul deplasărilor, mai ales pe distanțe lungi și la viteze ridicate.

Anvelope / Foto: shutterstock
Anvelope / Foto: shutterstock

În zilele de vară cu temperaturi foarte ridicate, asfaltul poate ajunge la valori de peste 50-60 de grade Celsius. Căldura transmisă către anvelope influențează direct modul în care acestea se comportă în timpul mersului.

Potrivit specialiștilor, sub efectul temperaturilor ridicate, cauciucul devine mai flexibil și se poate uza mai rapid din cauza frecării constante cu suprafața de rulare.

În același timp, aerul din interiorul anvelopei se dilată, ceea ce duce la creșterea presiunii. Situația poate deveni problematică mai ales în cazul unor cauciucuri vechi, deteriorate sau care prezintă semne de uzură.

„În zilele caniculare, temperatura asfaltului poate depăși cu ușurință 50-60 de grade Celsius, iar acest lucru influențează direct comportamentul anvelopelor. Sub efectul căldurii, cauciucul devine mai flexibil și se uzează mai repede prin frecarea cu suprafața de rulare”, a explicat Marian Lazar, prim-vicepreședintele Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA) pentru Digi24.

Acesta a precizat că problemele pot apărea atunci când structura internă de rezistență a anvelopei este afectată. Fibrele textile sau elementele metalice care asigură rezistența pot ceda, iar presiunea acumulată poate provoca pierderi de aer sau chiar explozia cauciucului.

Presiunea corectă poate preveni problemele

Una dintre cele mai importante verificări pe care trebuie să le facă șoferii înainte de plecare este presiunea din anvelope.

Specialiștii recomandă ca aceasta să fie verificată dimineața, când cauciucurile sunt reci. Valorile trebuie să respecte indicațiile producătorului mașinii și pot fi găsite în manualul autoturismului sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe montantul ușii șoferului.

După un drum lung, mai ales pe timp de caniculă, presiunea crește în mod natural din cauza încălzirii aerului din interiorul anvelopei. În acel moment, aceasta nu trebuie redusă.

Verificarea făcută la momentul potrivit poate preveni uzura neuniformă și poate reduce riscul unor defecțiuni apărute în timpul mersului.

Anvelopele vechi sunt mai vulnerabile vara

Pe lângă presiune, starea generală a anvelopelor trebuie verificată periodic. Crăpăturile fine, tăieturile, deformările sau zonele cu uzură accentuată pot indica faptul că acestea nu mai oferă același nivel de siguranță.

Specialiștii atrag atenția că îmbătrânirea cauciucului reprezintă un factor important, chiar și în cazul mașinilor folosite rar. Anvelopele mai vechi de cinci-șase ani devin mai vulnerabile la temperaturile ridicate.

„Șoferii ar trebui să inspecteze periodic anvelopele pentru a identifica eventuale crăpături, tăieturi, deformări sau semne accentuate de uzură”, a mai precizat reprezentantul POSA.

În sezonul cald, utilizarea azotului în locul aerului comprimat poate contribui la limitarea variațiilor de presiune provocate de încălzire, însă nu înlocuiește controalele periodice.

De asemenea, șoferii nu trebuie să uite de roata de rezervă. Aceasta trebuie verificată la fel ca celelalte anvelope, deoarece lipsa presiunii corespunzătoare poate crea probleme exact în momentul în care este necesară.

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