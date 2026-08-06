 Alertă majoră în Germania! O dronă cu explozibil a blocat Aeroportul Leipzig. Anchetatorii vorbesc despre un posibil atac hibrid
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Alertă majoră în Germania! O dronă cu explozibil a blocat Aeroportul Leipzig. Anchetatorii vorbesc despre un posibil atac hibrid

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Germania se confruntă cu un incident de securitate fără precedent, după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în apropierea Aeroportului Leipzig. Activitatea aeroportului a fost suspendată timp de două ore, iar intervenția echipelor specializate a dus la neutralizarea dispozitivului. Oficialii germani susțin că există indicii care arată că nu este vorba despre un incident întâmplător, ci despre o operațiune sofisticată, descrisă drept o posibilă amenințare hibridă, conform AFP.

O dronă cu explozibil a blocat Aeroportul Leipzig.
O dronă cu explozibil a blocat Aeroportul Leipzig.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească atât modul în care drona a pătruns în spațiul aerian, cât și cine se află în spatele atacului.

Aeroportul Leipzig, complet blocat după descoperirea dronei

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri și a determinat oprirea completă a traficului aerian timp de aproximativ două ore.

Pentru eliminarea pericolului, pe pistă a fost trimis un robot de dezamorsare, care a intervenit pentru neutralizarea încărcăturii explozive.

Gravitatea situației l-a determinat pe ministrul german de Interne să își întrerupă concediul și să se deplaseze de urgență la Leipzig, unde a participat la ședințe operative cu reprezentanții autorităților.

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Alexander Dobrindt a transmis un mesaj ferm:

Nimic din acest caz nu sugerează acțiunea unui amator. Ne confruntăm cu o amenințare hibridă profesionistă, cu care vom continua să ne confruntăm.”

Cum a reușit drona să evite sistemele de apărare

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale incidentului este faptul că sistemele clasice de protecție împotriva dronelor nu au reușit să detecteze aparatul de zbor.

Anchetatorii cred că drona a fost modificată special pentru a evita echipamentele de supraveghere și interceptare existente pe aeroport.

În aceeași perioadă, o aeronavă cargo a suferit avarii ușoare după ce a lovit un obiect neidentificat în timpul zborului, incident care este analizat separat de anchetatori.

Ministrul de Interne a explicat de ce tehnologia actuală nu a putut opri aparatul:

Avem tehnologie de apărare împotriva dronelor, care este disponibilă pe aeroporturi. Cu toate acestea, nu era potrivită în această formă pentru acest tip de dronă. Aceste măsuri au fost ocolite. Conform percepției noastre actuale, acest lucru se datorează faptului că această dronă a fost special concepută pentru a eluda măsurile existente de apărare împotriva dronelor.

De ce este atât de important Aeroportul Leipzig

Anchetatorii analizează și motivele pentru care a fost ales tocmai Aeroportul Leipzig.

Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante centre logistice din Germania și are un rol esențial în transportul de echipamente civile și militare către Ucraina. Tot aici funcționează importante terminale pentru transportul aerian de marfă și centre de sortare a coletelor.

Importanța strategică a aeroportului ridică semne de întrebare privind scopul real al operațiunii și posibilul impact asupra infrastructurii logistice europene.

Suspiciuni privind un posibil atac hibrid

Deși ancheta este în desfășurare și nu a fost indicat oficial niciun responsabil, autoritățile germane iau în calcul ipoteza unei acțiuni hibride.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Afacerilor Externe a declarat:

Rusia încearcă în fiecare zi, într-un fel sau altul, prin mijloace hibride și acțiuni diverse, să exercite o influență aici, în Germania, într-un mod care vizează subminarea democrației noastre. Aceste atacuri permanente ale Rusiei, care sunt organizate și coordonate de stat, există cu adevărat.”

Experții în securitate și procurorii analizează toate probele pentru a stabili traseul dronei, tehnologia utilizată și persoanele implicate.

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