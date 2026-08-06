Cum păstrezi corect fructele de vară. Care se țin în frigider și care rezistă mai bine la temperatura camerei

Vara aduce pe mesele românilor o varietate de fructe gustoase și bogate în vitamine, însă căldura le poate grăbi alterarea dacă nu sunt depozitate corespunzător. Deși mulți aleg să pună toate fructele în frigider imediat după cumpărare, această soluție nu este întotdeauna cea mai bună. Unele fructe își păstrează mai bine aroma și textura la temperatura camerei, în timp ce altele au nevoie de răcoare pentru a rezista mai mult.

Dacă vrei să reduci risipa alimentară și să te bucuri mai mult timp de fructele preferate, este important să știi unde trebuie păstrate fiecare dintre ele.

Fructele de vară rezistă mai mult dacă sunt depozitate corect

Piersicile și nectarinele au nevoie mai întâi de temperatura camerei

Piersicile și nectarinele continuă să se coacă și după ce au fost culese. Dacă sunt încă tari atunci când le cumperi, cel mai bine este să le lași câteva zile pe blatul din bucătărie, într-un loc ferit de soarele direct.

Abia după ce au ajuns la gradul optim de coacere este recomandat să fie mutate în frigider. Astfel, își vor păstra prospețimea încă două sau trei zile, fără să se înmoaie excesiv.

Un alt detaliu important este că aceste fructe nu trebuie spălate înainte de depozitare, deoarece umezeala favorizează apariția mucegaiului și accelerează alterarea.

Pepenele verde și pepenele galben se păstrează diferit înainte și după tăiere

În cazul pepenilor, modul de depozitare depinde de starea fructului.

Dacă pepenele este întreg, acesta poate fi ținut la temperatura camerei, într-un spațiu răcoros și bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui.

După ce este tăiat, situația se schimbă complet. Bucățile de pepene trebuie introduse imediat în frigider, într-un recipient închis ermetic sau acoperite cu folie alimentară. În aceste condiții, fructul își păstrează gustul și textura timp de aproximativ trei până la cinci zile.

Cireșele rezistă mai bine în frigider

Cireșele sunt printre cele mai sensibile fructe ale verii și se alterează rapid dacă sunt lăsate la temperaturi ridicate.

Specialiștii recomandă păstrarea lor în frigider, fără a fi spălate înainte. Apa favorizează dezvoltarea mucegaiului, motiv pentru care este indicat ca fructele să fie spălate doar înainte de consum.

Depozitate într-un recipient aerisit sau într-o pungă perforată, cireșele își pot păstra prospețimea timp de aproape o săptămână.

Frigiderul nu este întotdeauna cea mai bună alegere

Contrar unei idei foarte răspândite, temperaturile scăzute nu sunt potrivite pentru toate fructele.

Unele fructe continuă procesul natural de coacere după recoltare și au nevoie de câteva zile la temperatura camerei pentru a-și dezvolta gustul și aroma. Dacă sunt puse prea devreme în frigider, acestea își pot pierde textura, parfumul și dulceața.

În schimb, fructele foarte perisabile, precum cireșele sau fructele deja tăiate, trebuie păstrate la rece pentru a încetini procesul de alterare.

Câteva reguli simple care ajută fructele să rămână proaspete mai mult timp

Indiferent de tipul fructelor, câteva obiceiuri simple pot face diferența:

nu spăla fructele înainte de depozitare, ci doar înainte de consum;

îndepărtează imediat fructele lovite sau alterate pentru a evita stricarea celorlalte;

evită expunerea directă la soare și la surse de căldură;

păstrează fructele tăiate doar în recipiente închise și la frigider;

nu înghesui fructele unele peste altele, deoarece presiunea accelerează deteriorarea lor.

Depozitarea corectă înseamnă mai puțină risipă și fructe mai gustoase

Locul în care sunt păstrate fructele influențează direct cât timp rămân proaspete și cât de bine își păstrează aroma. Alegerea între frigider și temperatura camerei nu trebuie făcută la întâmplare, ci în funcție de fiecare fruct în parte.

Respectând aceste recomandări, fructele de vară își pot păstra gustul, textura și valoarea nutritivă pentru mai multe zile, iar risipa alimentară poate fi redusă considerabil.