Moștenire cu surprize. O femeie a primit casa tatălui și o datorie de 228.000 de dolari

O femeie din Baltimore, Statele Unite, a avut parte de o surpriză uriașă după ce a moștenit casa tatălui său. Odată cu proprietatea, Kristina Moore s-a trezit și cu o datorie de 228.000 de dolari la apă, deși nu știa că aceasta există.

Femeia susține că restanța nu provine din consumul propriei locuințe, ci reprezintă factura acumulată de un întreg ansamblu rezidențial format din 37 de case, toate alimentate printr-un singur contor.

A aflat de datorie după ce a primit o notificare pe ușă

Kristina Moore a devenit proprietara locuinței în luna februarie, după decesul tatălui său. Abia două luni mai târziu, în aprilie, a descoperit existența datoriei, când pe ușa casei a fost lipită o notificare emisă de municipalitate.

Documentul îi acorda un termen de 45 de zile pentru plata celor 228.000 de dolari și avertiza că, în caz contrar, alimentarea cu apă ar putea fi întreruptă.

Casa se află în cartierul Springwood Estates, un ansamblu construit în anii '70. Cele 37 de locuințe sunt alimentate printr-un singur contor principal, iar factura este emisă pe adresa casei moștenite de Kristina Moore.

Locatarii își citesc propriile contoare montate în subsol și plătesc sumele estimate către asociația de proprietari, care are obligația de a colecta banii și de a achita factura comună către autorități.

„Ar trebui să avem fiecare propria factură”, a declarat unul dintre locatari pentru postul FOX45.

Datoria blochează vânzarea casei

Situația a atras atenția și specialiștilor din domeniul imobiliar.

Agentul imobiliar Lisa Ciofani a explicat că utilizarea unui contor comun nu este neobișnuită în ansamblurile rezidențiale mai vechi. Ceea ce consideră însă neobișnuit este faptul că întreaga datorie a fost trecută în evidențe pe numele unei singure proprietăți.

„Nu înțeleg cum o pot considera răspunzătoare pentru 37 de proprietăți”, a spus aceasta.

Din cauza datoriei înscrise asupra imobilului, Kristina Moore nu poate vinde casa în care a copilărit, iar toate încercările sale de a clarifica situația au rămas fără rezultat.

„Am petrecut ore întregi la telefon cu Departamentul de Lucrări Publice”, a declarat femeia.

Autoritățile și asociația își pasează responsabilitatea

Președinta asociației de proprietari a recunoscut că organizația are responsabilitatea de a colecta banii de la locatari și de a plăti factura comună, însă nu a putut explica modul în care datoria a ajuns la valoarea de 228.000 de dolari.

La rândul lor, autoritățile din Baltimore susțin că asociația este responsabilă pentru plata facturilor, fără a explica de ce întreaga restanță a fost înscrisă asupra proprietății moștenite de Kristina Moore.

Orașul Baltimore s-a mai confruntat cu probleme similare. În 2018, peste 500 de gospodării au primit facturi uriașe la apă, unele depășind 50.000 de dolari, din cauza unei erori informatice. În cazul actual, autoritățile consideră că problema este legată de vechiul sistem de facturare comună, care nu a fost încă modificat.

Între timp, Kristina Moore continuă să solicite documente și explicații din partea autorităților. După mai multe luni, datoria figurează în continuare asupra proprietății, iar femeia nu își poate vinde locuința.