 Țeapă de proporții pentru 120 de persoane din Italia: au fost păcălite cu aceeași cazare fantomă. „Am plătit în total 800 de euro”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Țeapă de proporții pentru 120 de persoane din Italia: au fost păcălite cu aceeași cazare fantomă. „Am plătit în total 800 de euro”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Escrocherie nemaivăzută în stațiunea italiană Cesenatico, situată pe Riviera Romagnola, după ce 120 de familii au aflat că și-au rezervat vacanța într-un resort fantomă. „Residence Andrea” era, de fapt, sediul unei companii de asigurări.

Mai multe familii au ajuns la un complex-fantomă/sursă foto: arhivă
Mai multe familii au ajuns la un complex-fantomă/sursă foto: arhivă

120 de persoane au fost înșelate de un resort-fantomă, după ce au fost convinse să achite 50% din avans într‑un cont bancar aparținând unor pretinși administratori, potrivit La Sicilia. Turiștii ajunși pe Viale Pascoli din Cesenatico, unde credeau că au închiriat un apartament la resortul Andrea la prețuri extrem de mici, s-au trezit în fața sediului unei agenții de asigurări. Odată ce s-a aflat de acest incident comunitatea s-a mobilizat imediat pentru a sprijini turiștii afectați.

Escrocii au folosit fotografii ale unei unități de cazare reale, existente. Prin intermediul platformelor de rezervare, aceștia i-au convins pe potențialii oaspeți să transfere avansuri și chiria.

Prețurile practicate de escroci erau cu mult sub nivelul obișnuit. În unele cazuri, o săptămână de vacanță în plin sezon era oferită la mai puțin de 800 de euro- cu aproximativ 50-60% sub prețul pieței. În plus, unitățile de cazare nu aveau recenzii.

La telefon, pretinșii administratori ai complexului se arătau excepțional de amabili, răbdători și gata să ofere turiștilor recomandări detaliate despre obiectivele din zonă, risipind orice urmă de îndoială. Mărturiile strânse de anchetatori descriu dramele prin care au trecut oamenii ajunși la destinație cu bagajele, convinși că urmează să se cazeze.

Turiștii au economisit bani pentru o vacanță liniștită

Printre victime se numără și Anton, un ucrainean stabilit de câțiva ani la Nürnberg, care a călătorit cu trenul spre Italia împreună cu soția și cei doi copii mici. Familia economisise bani pentru câteva zile de liniște, însă la adresa din Cesenatico a fost întâmpinată de o locatară a blocului, obișnuită deja cu valurile de turiști derutați.

Femeia le-a spus direct că au fost păcăliți și că „residence-ul” nu există. În acel moment, copleșiți de căldură și de vestea primită, copiii au izbucnit în plâns pe trotuar.

O altă victimă, Stella, venită din Bologna împreună cu familia, povestește că a plătit un avans de 800 de euro prin PostePay pentru un sejur de 20 de zile. Deși tariful i s‑a părut de la început suspect de mic, disponibilitatea și amabilitatea celor de la telefon au convins‑o că totul este în regulă.

„Am făcut rezervarea acum 20 de zile pentru un sejur de aceeași durată în luna august și, recunosc, la început am fost puțin suspicioși. Plata s-a efectuat prin PostePay”, spune femeia.

„În plus, de obicei se cere un avans de 30%. A fost prima dată când ne-au cerut 50%. Am plătit în total 800 de euro”. Ceea ce a impresionat-o pe Stella, însă, a fost disponibilitatea aparentă a celui care se prezenta drept proprietarul reședinței.

„L-am contactat telefonic. Ne-a răspuns întotdeauna la întrebări și ne-a fost de mare ajutor când i-am cerut informații despre locurile de vizitat.”

Primăria intervine și asigură cazare turiștilor înșelați.

Majoritatea turiștilor înșelați care au sosit la Cesenatico în ultimele ore au fost cazați în unitățile de cazare din oraș. Primarul Matteo Gozzoli subliniază: „Romagna este, mai presus de toate, un ținut ospitalier. Ceea ce s-a întâmplat este extrem de grav, dar noi, împreună cu oficiul de turism, i-am primit și le-am oferit sprijin acestor oameni. Mulți sunt cazați în alte unități de cazare la prețuri mici, iar alții le-au oferit cazare gratuită”.

Un exemplu este Terzo Martinetti, proprietarul Camping Village. Aici, patru familii sunt cazate în bungalouri fără să plătească niciun cent. „Suntem mereu aici să ajutăm”, explică el în biroul său. „Au avut o experiență foarte neplăcută și vrem să le oferim o altă șansă”.

Se pare că sumele au fost virate în mai multe conturi asociate unor carduri preplătite, activate pe baza unor documente false.

Conform mărturiilor, mai multe persoane au răspuns la telefon, pretinzând că sunt managerii complexului Residence Andrea. Unii au spus că au vorbit cu o femeie, alții cu un bărbat. Toți s-au arătat prietenoși, politicoși și dispuși să ajute. Prin urmare, este posibil ca în spatele acestei escrocherii să se fi aflat o bandă de escroci. Acest caz ar putea deveni unul dintre cele mai mari de înșelătorie din istoria Italiei.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Examenul de Bacalaureat Foto Freepik com jpg
Primele impresii ale unui elev care a participat la a doua sesiune de Bacalaureat: „Nu mi-a picat ce am învățat” Național
boia ardei istock jpg
Boia de ardei, condimentul nelipsit din bucătărie. Ce soiuri există Fapt divers
fructe istock jpg
Fructul pe care magazinele din România îl importă, deși țara noastră are producții record. Recolta fermierilor români, pe primul loc în Europa: „Am scos 30 de kg” Național
seceta pamânt crapat foto shutterstock jpg
Câte localități au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele din lacurile de acumulare din România au coborât la 70,63% Național
5 front jpg
La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august Național
dacian vonu jpg
Final fericit în cazul dispariției fostului șef SIC Hunedoara. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști Național
image png
FotoUn bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta Internațional
Design fără titlu (8) png
Turist salvat de pe munte după ce a urcat în papuci. Intervenție contracronometru a salvamontiștilor Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net