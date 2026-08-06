Țeapă de proporții pentru 120 de persoane din Italia: au fost păcălite cu aceeași cazare fantomă. „Am plătit în total 800 de euro”

Escrocherie nemaivăzută în stațiunea italiană Cesenatico, situată pe Riviera Romagnola, după ce 120 de familii au aflat că și-au rezervat vacanța într-un resort fantomă. „Residence Andrea” era, de fapt, sediul unei companii de asigurări.

120 de persoane au fost înșelate de un resort-fantomă, după ce au fost convinse să achite 50% din avans într‑un cont bancar aparținând unor pretinși administratori, potrivit La Sicilia. Turiștii ajunși pe Viale Pascoli din Cesenatico, unde credeau că au închiriat un apartament la resortul Andrea la prețuri extrem de mici, s-au trezit în fața sediului unei agenții de asigurări. Odată ce s-a aflat de acest incident comunitatea s-a mobilizat imediat pentru a sprijini turiștii afectați.

Escrocii au folosit fotografii ale unei unități de cazare reale, existente. Prin intermediul platformelor de rezervare, aceștia i-au convins pe potențialii oaspeți să transfere avansuri și chiria.

Prețurile practicate de escroci erau cu mult sub nivelul obișnuit. În unele cazuri, o săptămână de vacanță în plin sezon era oferită la mai puțin de 800 de euro- cu aproximativ 50-60% sub prețul pieței. În plus, unitățile de cazare nu aveau recenzii.

La telefon, pretinșii administratori ai complexului se arătau excepțional de amabili, răbdători și gata să ofere turiștilor recomandări detaliate despre obiectivele din zonă, risipind orice urmă de îndoială. Mărturiile strânse de anchetatori descriu dramele prin care au trecut oamenii ajunși la destinație cu bagajele, convinși că urmează să se cazeze.

Turiștii au economisit bani pentru o vacanță liniștită

Printre victime se numără și Anton, un ucrainean stabilit de câțiva ani la Nürnberg, care a călătorit cu trenul spre Italia împreună cu soția și cei doi copii mici. Familia economisise bani pentru câteva zile de liniște, însă la adresa din Cesenatico a fost întâmpinată de o locatară a blocului, obișnuită deja cu valurile de turiști derutați.

Femeia le-a spus direct că au fost păcăliți și că „residence-ul” nu există. În acel moment, copleșiți de căldură și de vestea primită, copiii au izbucnit în plâns pe trotuar.

O altă victimă, Stella, venită din Bologna împreună cu familia, povestește că a plătit un avans de 800 de euro prin PostePay pentru un sejur de 20 de zile. Deși tariful i s‑a părut de la început suspect de mic, disponibilitatea și amabilitatea celor de la telefon au convins‑o că totul este în regulă.

„Am făcut rezervarea acum 20 de zile pentru un sejur de aceeași durată în luna august și, recunosc, la început am fost puțin suspicioși. Plata s-a efectuat prin PostePay”, spune femeia.

„În plus, de obicei se cere un avans de 30%. A fost prima dată când ne-au cerut 50%. Am plătit în total 800 de euro”. Ceea ce a impresionat-o pe Stella, însă, a fost disponibilitatea aparentă a celui care se prezenta drept proprietarul reședinței.

„L-am contactat telefonic. Ne-a răspuns întotdeauna la întrebări și ne-a fost de mare ajutor când i-am cerut informații despre locurile de vizitat.”

Primăria intervine și asigură cazare turiștilor înșelați.

Majoritatea turiștilor înșelați care au sosit la Cesenatico în ultimele ore au fost cazați în unitățile de cazare din oraș. Primarul Matteo Gozzoli subliniază: „Romagna este, mai presus de toate, un ținut ospitalier. Ceea ce s-a întâmplat este extrem de grav, dar noi, împreună cu oficiul de turism, i-am primit și le-am oferit sprijin acestor oameni. Mulți sunt cazați în alte unități de cazare la prețuri mici, iar alții le-au oferit cazare gratuită”.

Un exemplu este Terzo Martinetti, proprietarul Camping Village. Aici, patru familii sunt cazate în bungalouri fără să plătească niciun cent. „Suntem mereu aici să ajutăm”, explică el în biroul său. „Au avut o experiență foarte neplăcută și vrem să le oferim o altă șansă”.

Se pare că sumele au fost virate în mai multe conturi asociate unor carduri preplătite, activate pe baza unor documente false.

Conform mărturiilor, mai multe persoane au răspuns la telefon, pretinzând că sunt managerii complexului Residence Andrea. Unii au spus că au vorbit cu o femeie, alții cu un bărbat. Toți s-au arătat prietenoși, politicoși și dispuși să ajute. Prin urmare, este posibil ca în spatele acestei escrocherii să se fi aflat o bandă de escroci. Acest caz ar putea deveni unul dintre cele mai mari de înșelătorie din istoria Italiei.