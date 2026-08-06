 Motivul pentru care mai mulți turiști au rămas fără vacanța plătită în Bulgaria: „Suntem nevoiți să vă anulăm călătoria”
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Motivul pentru care mai mulți turiști au rămas fără vacanța plătită în Bulgaria: „Suntem nevoiți să vă anulăm călătoria”

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Zeci de turiști maghiari au rămas fără vacanțele de vară pe care le plătiseră deja, după ce zborurile charter către Bulgaria au fost anulate în ultimul moment, iar rezervările la hoteluri ar fi fost anulate, scrie OFFNews.

Mai mulți turiști s-au trezit cu vacanța anulată/sursă foto: arhivă
Mai mulți turiști s-au trezit cu vacanța anulată/sursă foto: arhivă

Zeci de familii au rămas fără vacanță

Pe 1 august, cu doar o zi înainte ca familia sa să plece într-o vacanță de două săptămâni, Nikolay, un bulgar care locuiește în Ungaria de zeci de ani, a primit un mesaj text de la operatorul turistic Robinson Tours prin care era informat că călătoria fusese anulată, potrivit Novinite.

„Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport; din păcate, suntem nevoiți să vă anulăm călătoria”, se menționa în mesaj.

Zborul anulat urma să plece de la Budapesta spre Burgas, iar un alt zbor charter de la Debrecen spre Burgas, programat pentru luni, a fost, de asemenea, anulat.

Nikolay a spus că rezervase vacanța încă din ianuarie. Pachetul includea bilete de avion dus-întors, o suprataxă de combustibil de 120 de euro, transferuri și 14 nopți la un hotel all-inclusive din Sunny Beach. Costul total pentru trei persoane s-a ridicat la 3.540 de euro.

„După anularea călătoriei, Robinson Tours nu a răspuns la apelurile efectuate către niciunul dintre numerele de telefon ale companiei”, a declarat Nikolay pentru OFFNews.bg. „Pe 2 august, am primit un e-mail în care se preciza că operatorul turistic refuza să asigure transportul și serviciile prevăzute în contract și că nu va răspunde la apelurile telefonice. Nu am mai primit nicio altă informație”.

Se pare că mulți alți turiști maghiari s-au aflat în aceeași situație. Pe lângă zborurile charter anulate, au fost anulate și rezervările la hoteluri din Bulgaria. Unii clienți care au contactat direct hotelurile au declarat că au fost informați că rezervările lor fuseseră anulate.

Turiștii maghiari care își încheiaseră deja vacanța și se așteptau să se întoarcă acasă cu avionul din Burgas au fost, în schimb, transportați înapoi la Budapesta și Debrecen cu autobuzul.

Probleme la întoarcere

Călătoria lungă de întoarcere a creat îngrijorări suplimentare pentru unii pasageri, deoarece traseul trecea prin Serbia. În calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, maghiarii care călătoresc în Bulgaria folosesc de obicei cărțile de identitate naționale în locul pașapoartelor, întrucât se așteptau să se întoarcă cu zboruri charter directe, nu pe cale rutieră.

Clienții nemulțumiți au creat o comunitate pe Facebook numită „Grupul pasagerilor Robinson Tours”, care a atras peste 660 de membri în doar câteva zile.

Participanții au împărtășit informații despre zborurile anulate, rezervările de hotel neefectuate și eforturile lor de a obține răspunsuri de la operatorul turistic.

Cazul a atras, de asemenea, o atenție mediatică largă în Ungaria, mai multe publicații naționale publicând articole despre vacanțele anulate.

Robinson Tours EOOD este înregistrată în Sofia și este deținută și administrată de cetățeanul maghiar Aron Jakoc. Compania comercializează pachete turistice către clienți maghiari, inclusiv vacanțe pe coasta bulgară a Mării Negre.

Publicația maghiară Index.hu a menționat că Robinson Tours s-a confruntat anterior cu dificultăți financiare în 2020, când, în calitate de operator de turism înregistrat în Ungaria, a anunțat că își încetează activitatea din cauza restricțiilor de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19. La acea vreme, se preconiza că turiștii afectați vor primi despăgubiri prin intermediul poliței de asigurare a companiei.

Conform raportului, Robinson Tours a revenit ulterior pe piața turistică maghiară și a început să ofere pachete de vacanță pentru anul 2026, inclusiv vacanțe cu zboruri charter către Bulgaria.

Nu este un caz izolat în Europa

120 de persoane au fost înșelate în Italia de un resort-fantomă, după ce au fost convinse să achite 50% din avans într‑un cont bancar aparținând unor pretinși administratori, potrivit La Sicilia. Turiștii ajunși pe Viale Pascoli din Cesenatico, unde credeau că au închiriat un apartament la resortul Andrea la prețuri extrem de mici, s-au trezit în fața sediului unei agenții de asigurări. Odată ce s-a aflat de acest incident comunitatea s-a mobilizat imediat pentru a sprijini turiștii afectați.  

Escrocii au folosit fotografii ale unei unități de cazare reale, existente. Prin intermediul platformelor de rezervare, aceștia i-au convins pe potențialii oaspeți să transfere avansuri și chiria.

Prețurile practicate de escroci erau cu mult sub nivelul obișnuit. În unele cazuri, o săptămână de vacanță în plin sezon era oferită la mai puțin de 800 de euro- cu aproximativ 50-60% sub prețul pieței. În plus, unitățile de cazare nu aveau recenzii.

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