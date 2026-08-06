 ANM anunță un episod meteo extrem: cod roșu de caniculă și furtuni violente în România până pe 8 august. Care sunt zonele vizate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

ANM anunță un episod meteo extrem: cod roșu de caniculă și furtuni violente în România până pe 8 august. Care sunt zonele vizate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România intră într-unul dintre cele mai severe episoade meteo ale verii, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis opt avertizări de caniculă și furtuni puternice, valabile până pe 8 august. Joi, 6 august, întreaga țară se află sub avertizări de temperaturi foarte ridicate, iar de la prânz sunt așteptate vijelii, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în aproape toate regiunile.

ANM anunță un episod meteo extrem: cod roșu de caniculă și furtuni violente
ANM anunță un episod meteo extrem: cod roșu de caniculă și furtuni violente

Specialiștii avertizează că vestul țării va înregistra cele mai ridicate temperaturi, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august, în timp ce nordul Moldovei, Maramureșul, Oltenia și zone întinse din Transilvania și Muntenia vor fi afectate de furtuni puternice.

Cod roșu de caniculă: până la 41 de grade C în vestul României

image

Avertizările de caniculă au intrat în vigoare joi, la ora 10:00, și sunt valabile până vineri, 7 august, la ora 10:00.

Județele aflate sub cod roșu

Cele mai severe condiții sunt prognozate în:

  • Maramureș
  • Satu Mare
  • Sălaj
  • Bihor
  • Arad
  • Timiș
  • Caraș-Severin

În aceste județe, valul de căldură va fi persistent și intens, cu temperaturi maxime de:

Zona

Maxime prognozate

Maramureș, Satu Mare, Sălaj

37–39°C

Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin

39–41°C

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 24–25°C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu și galben de caniculă în restul țării

Cod portocaliu

Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei vor avea temperaturi între 35 și 38°C, cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale în numeroase localități.

Cod galben

Dobrogea, nordul și estul Munteniei, precum și estul Transilvaniei vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime între 29–30°C în estul și sud-estul Transilvaniei și 36–37°C în Muntenia. Pe litoral și în sud-estul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu minime de 20–24°C.

Furtuni puternice în aproape toată România începând cu ora 12:00

Pe lângă caniculă, ANM a emis și avertizări de cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile joi între 12:00 și 23:00.

Cod galben de vijelii și ploi torențiale

Sunt vizate:

  • Banatul
  • Crișana
  • vestul Transilvaniei
  • sudul Moldovei
  • cea mai mare parte a Munteniei

Meteorologii anunță:

  • rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h;
  • averse torențiale;
  • descărcări electrice;
  • grindină de mici dimensiuni (1–2 cm);
  • cantități de apă de 15–20 l/mp, iar local în zonele montane 30–50 l/mp.

Cod portocaliu de furtuni severe

Cele mai intense fenomene sunt prognozate în:

  • nordul Moldovei
  • Maramureș
  • Oltenia
  • jumătatea estică a Transilvaniei
  • vestul Munteniei
  • local în Carpații Orientali și Meridionali

Aici sunt așteptate:

  • vijelii cu rafale de 70–90 km/h;
  • averse torențiale importante;
  • grindină de 2–4 cm, local posibil de dimensiuni mari;
  • cantități de apă de 25–40 l/mp, izolat peste 50 l/mp în doar câteva ore.

Canicula continuă și pe 7 august

ANM a emis noi avertizări valabile pentru intervalul 7 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00.

Cod portocaliu

Banatul și sudul Crișanei vor rămâne sub influența unui val de căldură persistent, cu temperaturi de 35–38°C și nopți tropicale.

Cod galben

Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei vor avea maxime între 31 și 37°C și minime de 20–24°C.

Furtunile revin și vineri după-amiază

Pentru 7 august, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru:

  • Banat
  • Crișana
  • Maramureș
  • Transilvania
  • Moldova
  • Oltenia
  • nordul Munteniei

Sunt prognozate:

  • vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h;
  • averse torențiale;
  • descărcări electrice;
  • grindină de mici dimensiuni;
  • cantități de apă de 15–20 l/mp, iar local peste 40–60 l/mp.

Meteorologii avertizează că asocierea dintre temperaturile extreme și furtunile violente poate produce efecte periculoase: disconfort termic sever, probleme de sănătate pentru persoanele vulnerabile, doborâri de copaci, avarii la rețelele electrice și acumulări rapide de apă în zonele urbane.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și adăpostirea în spații sigure în timpul vijeliilor și descărcărilor electrice. Episodul de caniculă și instabilitate atmosferică este prognozat să afecteze România până cel puțin 8 august, iar ANM poate actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Examenul de Bacalaureat Foto Freepik com jpg
Primele impresii ale unui elev care a participat la a doua sesiune de Bacalaureat: „Nu mi-a picat ce am învățat” Național
boia ardei istock jpg
Boia de ardei, condimentul nelipsit din bucătărie. Ce soiuri există Fapt divers
fructe istock jpg
Fructul pe care magazinele din România îl importă, deși țara noastră are producții record. Recolta fermierilor români, pe primul loc în Europa: „Am scos 30 de kg” Național
seceta pamânt crapat foto shutterstock jpg
Câte localități au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele din lacurile de acumulare din România au coborât la 70,63% Național
5 front jpg
La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august Național
dacian vonu jpg
Final fericit în cazul dispariției fostului șef SIC Hunedoara. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști Național
image png
FotoUn bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta Internațional
Design fără titlu (8) png
Turist salvat de pe munte după ce a urcat în papuci. Intervenție contracronometru a salvamontiștilor Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net