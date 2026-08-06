ANM anunță un episod meteo extrem: cod roșu de caniculă și furtuni violente în România până pe 8 august. Care sunt zonele vizate

România intră într-unul dintre cele mai severe episoade meteo ale verii, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis opt avertizări de caniculă și furtuni puternice, valabile până pe 8 august. Joi, 6 august, întreaga țară se află sub avertizări de temperaturi foarte ridicate, iar de la prânz sunt așteptate vijelii, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în aproape toate regiunile.

Specialiștii avertizează că vestul țării va înregistra cele mai ridicate temperaturi, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august, în timp ce nordul Moldovei, Maramureșul, Oltenia și zone întinse din Transilvania și Muntenia vor fi afectate de furtuni puternice.

Cod roșu de caniculă: până la 41 de grade C în vestul României

Avertizările de caniculă au intrat în vigoare joi, la ora 10:00, și sunt valabile până vineri, 7 august, la ora 10:00.

Județele aflate sub cod roșu

Cele mai severe condiții sunt prognozate în:

Maramureș

Satu Mare

Sălaj

Bihor

Arad

Timiș

Caraș-Severin

În aceste județe, valul de căldură va fi persistent și intens, cu temperaturi maxime de:

Zona

Maxime prognozate

Maramureș, Satu Mare, Sălaj

37–39°C

Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin

39–41°C

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 24–25°C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu și galben de caniculă în restul țării

Cod portocaliu

Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei vor avea temperaturi între 35 și 38°C, cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale în numeroase localități.

Cod galben

Dobrogea, nordul și estul Munteniei, precum și estul Transilvaniei vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime între 29–30°C în estul și sud-estul Transilvaniei și 36–37°C în Muntenia. Pe litoral și în sud-estul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu minime de 20–24°C.

Furtuni puternice în aproape toată România începând cu ora 12:00

Pe lângă caniculă, ANM a emis și avertizări de cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile joi între 12:00 și 23:00.

Cod galben de vijelii și ploi torențiale

Sunt vizate:

Banatul

Crișana

vestul Transilvaniei

sudul Moldovei

cea mai mare parte a Munteniei

Meteorologii anunță:

rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h;

averse torențiale;

descărcări electrice;

grindină de mici dimensiuni (1–2 cm);

cantități de apă de 15–20 l/mp, iar local în zonele montane 30–50 l/mp.

Cod portocaliu de furtuni severe

Cele mai intense fenomene sunt prognozate în:

nordul Moldovei

Maramureș

Oltenia

jumătatea estică a Transilvaniei

vestul Munteniei

local în Carpații Orientali și Meridionali

Aici sunt așteptate:

vijelii cu rafale de 70–90 km/h;

averse torențiale importante;

grindină de 2–4 cm, local posibil de dimensiuni mari;

cantități de apă de 25–40 l/mp, izolat peste 50 l/mp în doar câteva ore.

Canicula continuă și pe 7 august

ANM a emis noi avertizări valabile pentru intervalul 7 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00.

Cod portocaliu

Banatul și sudul Crișanei vor rămâne sub influența unui val de căldură persistent, cu temperaturi de 35–38°C și nopți tropicale.

Cod galben

Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei vor avea maxime între 31 și 37°C și minime de 20–24°C.

Furtunile revin și vineri după-amiază

Pentru 7 august, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un nou cod galben de instabilitate atmosferică pentru:

Banat

Crișana

Maramureș

Transilvania

Moldova

Oltenia

nordul Munteniei

Sunt prognozate:

vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h;

averse torențiale;

descărcări electrice;

grindină de mici dimensiuni;

cantități de apă de 15–20 l/mp, iar local peste 40–60 l/mp.

Meteorologii avertizează că asocierea dintre temperaturile extreme și furtunile violente poate produce efecte periculoase: disconfort termic sever, probleme de sănătate pentru persoanele vulnerabile, doborâri de copaci, avarii la rețelele electrice și acumulări rapide de apă în zonele urbane.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și adăpostirea în spații sigure în timpul vijeliilor și descărcărilor electrice. Episodul de caniculă și instabilitate atmosferică este prognozat să afecteze România până cel puțin 8 august, iar ANM poate actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor.