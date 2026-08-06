 Vacanță în Italia 2026: cât te costă plaja, mâncarea și cafeaua. Trucurile care te ajută să economisești sute de euro
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Vacanță în Italia 2026: cât te costă plaja, mâncarea și cafeaua. Trucurile care te ajută să economisești sute de euro

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Italia continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru concediul de vară, însă sezonul 2026 vine cu prețuri mai mari pentru multe servicii turistice. De la șezlongurile de pe plajă și mesele la restaurant, până la costurile de cazare, turiștii trebuie să își planifice atent bugetul pentru a evita surprizele neplăcute.

Vacanță în Italia 2026: cât te costă plaja, mâncarea și cafeaua
Vacanță în Italia 2026: cât te costă plaja, mâncarea și cafeaua

Chiar dacă inflația a dus la scumpiri moderate, există în continuare numeroase modalități prin care poți reduce cheltuielile fără să renunți la experiențele autentice. Alegerea plajelor gratuite, rezervarea din timp a biletelor de avion și cunoașterea obiceiurilor locale pot face diferența dintre o vacanță costisitoare și una echilibrată din punct de vedere financiar.

Plajele private sunt mai scumpe în 2026. Sicilia conduce clasamentul

Unul dintre cele mai importante costuri pentru turiști rămâne accesul pe plajele private. În Italia, cea mai mare parte a litoralului este administrată de stabilimente private, iar pentru umbrelă și șezlonguri se achită o taxă.

În acest an, închirierea unei umbrele și a două șezlonguri pentru o săptămână ajunge, în medie, la 225 de euro, cu aproximativ 6% mai mult decât în sezonul trecut.

Cele mai ridicate tarife sunt în Sicilia, unde costurile au crescut chiar și cu 16% față de anul anterior, iar un loc pe plajă poate ajunge la aproximativ 237 de euro pe săptămână.

La polul opus se află stațiunile Rimini și Lignano, considerate printre cele mai accesibile din Italia, unde același serviciu costă sub 160 de euro.

Pentru cei care vor să reducă bugetul vacanței există însă o alternativă foarte populară: „spiaggia libera”, porțiunile de plajă publică unde turiștii își pot instala gratuit prosopul și umbrela proprie.

Zborurile rămân accesibile dacă rezervi din timp

Veștile bune vin din zona transportului aerian. Chiar dacă serviciile turistice s-au scumpit, biletele de avion către Italia continuă să fie avantajoase pentru cei care își planifică vacanța din timp.

Zborurile dus-întors către destinații precum Roma, Napoli, Sardinia, Sicilia sau Puglia pot costa între 30 și 120 de euro, în funcție de perioada rezervării și de compania aeriană.

Specialiștii recomandă evitarea plecărilor în weekend, când cererea este mai mare și biletele sunt, de regulă, mai scumpe.

Cât costă o masă în Italia în vara lui 2026

Bugetul destinat restaurantelor este unul dintre capitolele care au înregistrat cele mai mari creșteri.

O pizza împreună cu o băutură costă, în medie, între 15 și 20 de euro, iar prețul unei pizza Margherita este de aproximativ 7 euro.

Pentru o cină completă la restaurant, turiștii trebuie să aloce între 22 și 40 de euro de persoană, în funcție de oraș și de tipul localului ales.

În schimb, cafeaua italiană rămâne una dintre cele mai accesibile din Europa.

Un espresso băut direct la bar costă, în general, între 1 și 1,5 euro, iar un cappuccino între 1,2 și 2,5 euro.

Situația se schimbă însă în cele mai aglomerate zone turistice. De exemplu, în Piazza San Marco din Veneția, o simplă cafea poate ajunge la 7-9 euro.

Taxele ascunse pe care mulți turiști le descoperă abia la nota de plată

Mulți vizitatori sunt surprinși de costurile suplimentare din restaurantele italiene.

În numeroase localuri apare pe bon taxa „coperto”, care acoperă aranjarea mesei, pâinea și serviciile de bază și variază între 1,5 și 3 euro de persoană.

În plus, unele restaurante percep și „servizio”, o taxă obligatorie pentru servire.

O altă regulă importantă este legată de modul în care se consumă cafeaua. În Italia, este considerabil mai ieftin să comanzi și să bei cafeaua în picioare, la tejghea, decât să te așezi la masă.

Specialist: serviciile de la destinație au devenit principala cheltuială

Potrivit specialiștilor din domeniul financiar, costurile vacanțelor sunt influențate tot mai puțin de transport și tot mai mult de cheltuielile făcute la destinație.

„Creșterea prețurilor în Italia urmează tendința europeană, însă biletele de avion nu mai au cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță. În prezent, turiștii plătesc cel mai mult pentru serviciile de la destinație, în special pentru plaje, cazare și mese. De aceea, merită să cunoști prețurile și obiceiurile locale înainte de plecare”, spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax.

Cum poți economisi bani în concediul din Italia

Planificarea atentă poate reduce considerabil cheltuielile unei familii aflate în vacanță.

„La baza unei vacanțe reușite stă planificarea. Detaliile care nu sunt evidente la prima vedere pot face diferența: dacă bei cafeaua la terasă sau la bar, ori dacă alegi o plajă cu plată sau una gratuită. Pe parcursul unei vacanțe de o săptămână, astfel de decizii pot aduce unei familii economii suficiente pentru o excursie sau o cină în plus”, explică Raul Putilean.

Obiceiuri locale pe care turiștii ar trebui să le cunoască

În Italia, multe restaurante închid bucătăria între 15:00 și 18:00, interval dedicat pauzei de după-amiază, astfel că este recomandat ca mesele principale să fie planificate în afara acestui program.

De asemenea, băuturile pe bază de lapte, precum cappuccino, latte sau macchiato, sunt consumate în mod tradițional dimineața, iar comandarea lor după prânz poate atrage priviri surprinse din partea localnicilor.

Autoritățile recomandă și prudență în zonele foarte turistice, unde pot apărea persoane care se prezintă drept polițiști și solicită plata unor presupuse amenzi. Totodată, în numeroase stațiuni de pe litoral este interzisă circulația prin oraș sau intrarea în magazine doar în costum de baie, iar nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amendă.

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