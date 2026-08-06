 Scandal la Metrorex: două femei au făcut Tiktok-uri în cabina mecanicului de tren. Pe ce magistrală a avut loc incidentul
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VideoScandal la Metrorex: două femei au făcut Tiktok-uri în cabina mecanicului de tren. Pe ce magistrală a avut loc incidentul

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Un incident grav privind comportamentul angajaților Metrorex a avut loc ieri, după ce două femei au intrat în cabina mecanicului de tren și au făcut Tiktok-uri. Cazul a avut loc pe Magistrala 2, mai exact la stația Tudor Arghezi din zona Berceni.

Incident la Tudor Arghezi/sursă foto: arhivă
Incident la Tudor Arghezi/sursă foto: arhivă

Cum au intrat cele două tinere în cabina șoferului

Potrivit relatării uneia dintre tinere, acestea au mers până la stația Tudor Arghezi pentru a face fotografii și videoclipuri. După ce mecanicul le‑ar fi observat, le‑ar fi invitat în cabina trenului pentru a realiza imaginile, potrivit Club Feroviar.

Tânăra spune că a rămas în cabină aproximativ trei minute, până la schimbul de tură al mecanicului, timp în care una dintre fete a filmat‑o pe cealaltă, transmite wall-street.ro. Conform unor specialiști Metrorex citați de Club Feroviar, postul de conducere în care au intrat cele două tinere era activ.

Aceasta înseamnă că o comandă involuntară ar fi putut pune trenul în mișcare, existând riscul producerii unui accident. Specialiștii subliniază că instrucțiunile de serviciu și regulamentul intern interzic accesul persoanelor neautorizate în cabina de conducere.

„Ajunse la ultima stație (Tudor Arghezi – n.red.), am început să ne facem poze discret, fără să deranjăm. <Vatmanul> (care de fapt se numește mecanic de tren, aparent) tocmai făcea schimb de tură și ne-a văzut. Noi am încercat să nu îi atragem atenția, dar a văzut că ne făceam poze și ne întreabă dacă au ieșit bine. Bettina mea, fără nicio emoție, răspunde <nu prea, metroul ăsta are prea multe reclame pe el> și atunci el spune <Da… majoritatea sunt colantate acum. Hai repede să faceți poze în cabină, poate acolo vă ies>. Și ne uitam una la cealaltă și nu ne venea să credem. Am avut cred că maximum 3 minute pe ceas până a schimbat el tura, să ne facem câteva poze/video, timp în care el doar se asigura că e totul safe”, au declarat tinerele.

O anchetă internă este în desfășurare

Președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou, Marian Artimon, a avut o reacție categorică după apariția imaginilor în care două tinere sunt surprinse în cabina unui tren aflat în exploatare.

„Metrorex trebuie să demareze de urgență o cercetare prealabilă pentru identificarea mecanicului implicat. Nu este normal ca persoane neautorizate să aibă acces în postul de conducere. Fiecare răspunde pentru greșelile sale, iar în acest caz se pare că mecanicul a greșit”, a declarat Artimon pentru Club Feroviar.

El a subliniat că situația este gravă indiferent dacă în cabina trenului a intrat o singură persoană sau două, așa cum reiese din filmare, unde una dintre tinere o filmează pe cealaltă.

Persoanele neautorizate de Metrorex nu au voie să intre în incinta cabinei de metrou, iar pe parcursul fiecărei călătorii, ușa de acces trebuie să fie mereu încuiată, conform Legii nr 150/2005.

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