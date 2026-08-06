 Selly, moment de sinceritate. Ce observații îi fac părinți: „Mi se pare normal să își spună părerea”
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Selly, moment de sinceritate. Ce observații îi fac părinți: „Mi se pare normal să își spună părerea”

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Indiferent de vârstă sau cât de departe a ajuns cineva în viață, părinții vor fi mereu părinți. Așa cum spune Selly, oricât de multe lucruri materiale și realizări are, părinții săi îi atrag atenția despre aspectele cu adevărat importante, dar îi sunt și cel mai apropiat sprijin.

Selly, mărturisiri despre părinții lui/sursă foto: social media
Selly, mărturisiri despre părinții lui/sursă foto: social media

Mărturisirile lui Selly despre familia sa

Într-un interviu acordat publicației Viva, Selly a vorbit despre faptul că părinții săi îi spun cel mai mult să își găsească timp să se relaxeze și să se odihnească.

„În ochii părinților rămâi copilul lor și mi se pare normal să își spună părerea atunci când cred că este cazul. Discuțiile nu sunt neapărat despre mașini sau despre vacanțe. Cred că îi preocupă mai mult ritmul în care trăiesc și cât de mult muncesc. De multe ori, observațiile lor sunt mai degrabă de genul „mai odihnește-te!', „mai ia o pauză!', „mai stai și pe acasă!' decât legate de lucrurile materiale”, a declarat Selly.

Influencerul și antreprenorul a mai vorbit despre valorile care l-au însoțit în copilărie erau responsabilitatea și cumpătarea, dar mai ales munca onestă. 

„Eu am crescut într-o familie în care munca, responsabilitatea și cumpătarea au fost valori importante. Chiar dacă astăzi am posibilitatea să îmi permit anumite lucruri, nu cred că s-a schimbat modul în care privesc banii. Încerc să mă bucur de rezultatele muncii mele, dar sunt foarte conștient și de câtă muncă există în spatele lor”.

În iunie, Selly i-a întâmpinat pe șantierul noi stațiuni Nibiru pe părinții săi, pentru prima dată de la demararea lucrărilor de construcție. Familia sa a văzut cum a progresat proiectul din postările făcute de Selly în mediul online.

Ultima dată când părinții lui Andrei Șelaru (Selly) au fost în Costinești, unde este amplasat Nibiru, a fost în apropiere de festivalul „Beach, Please!”. Pe atunci, lucrările pentru construirea stațiunii erau departe de stadiul actual.

@selly

Cel mai important control la Nibiru

♬ original sound - selly

Odată intrați în stațiune, influencerul le-a prezentat părinților toate facilitățile stațiunii: loc de joacă pentru copii, spațiu verde, spații comerciale, cafenele, loc de promenadă și restaurante. 

„Cred că pentru ei este o experiență complet diferită față de ce văd pe internet sau la televizor. Una este să auzi cifre și să vezi imagini, și alta este să fii acolo, în mijlocul a zeci de mii de oameni”, a declarat Selly despre vizita părinților lui pe șantierul Nibirul. „Pentru mine are și o încărcătură emoțională aparte, pentru că ei au văzut tot parcursul. De la primele videoclipuri filmate în cameră până la festivaluri și proiecte de dimensiunea aceasta. Cred că nimeni nu poate înțelege mai bine drumul decât oamenii care au fost lângă tine de la început”.

Cu ce fel de oameni nu poate lucra Selly

Selly a recunoscut că nu tolerează lipsa de asumare. Nu are nicio problemă cu greșelile atunci când oamenii și le recunosc și încearcă să le repare, însă îi este extrem de dificil să lucreze cu persoane care caută permanent scuze sau încearcă să paseze responsabilitatea în altă parte.

De asemenea, nu apreciază nici lipsa de respect față de timpul celorlalți. Într-o industrie în care se lucrează contracronometru aproape constant, consideră că respectul pentru munca colegilor este esențial.

„Îmi este foarte greu să lucrez cu oameni care caută permanent scuze sau încearcă să paseze responsabilitatea în altă parte.

Nu îmi place nici lipsa de respect față de timpul celorlalți. Suntem într-o industrie în care lucrăm contracronometru aproape permanent și cred că respectul pentru munca colegilor este esențial”.

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