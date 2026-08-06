De ce a renunțat Claudia Neghină la injecțiile cu botox. Câte intervenții estetice are. „Îmi îngheață fața”

Ajunsă la 44 de ani, manechinul Claudia Neghină este de-a dreptul de invidiat. Blonda are o super siluetă, însă are secretele ei în ce privește stilul de viață și alimentația. Iată cât de des trece pe la clinicile de înfrumusețare?



1/7 Claudia Neghină are 66 de kilograme foto: Instagram

Claudia Neghină cântărește în prezent 66 de kilograme și reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Blonda este nutriționist și antrenoare de fitness, așa că sportul face parte din programul ei zilnic.

Claudia Neghină reușește să arate ca-n vremurile când făcea furori pe podiumurile de prezentare. Blonda recunoaște însă că mai trece, de câteva ori pe an, și pe la clinicile de înfrumusețare sau cabinetele medicilor esteticieni.



A dezvăluit cu sinceritate și câte operații estetice are la activ

Manechinul nu s-a ferit și ne-a dezvăluit la operații estetice a recurs până în prezent.

„Mai merg la cabinete și mai îmi fac tot felul de injectări cu aminoacizi, mai îmi fac botox de două ori pe an. Acum, recent, nu mi-am mai făcut am mers nu mi-am mai făcut și n-aș mai vrea să-mi facă botox pentru că nu-mi place că îngheață trăsăturile.

Acum fac niște măști de colagen, mai am de câteva ședințe, dar sunt mulțumită pentru că vreau să-mi păstrez trăsăturile mele naturale. Eu n-am decât o intervenție estetică până acum: sânii!”, a dezvăluit Claudia Neghină, în exclusivitate pentru Click!

Ce sfat le dă femeilor după 40 ani?

Vedeta are și câteva sfaturi prețioase pentru femeile care au trecut de 40 de ani.

„Eu v-aș recomanda să consultați un nutriționist care să vă sfătuiască în ce privește cantitățile, ce anume se potrivește stilului de viață și. După 40 de ani nu mai este atât de simplu, trebuie să facem mai multe eforturi și să avem mai multă grijă.

Se încetinește metabolismul după o vârstă, așa este. Secretul este foarte simplu: consecvența! Nu este suficient să te apuci să faci mișcare un sezon, trebuie să faci mișcare în mod constant.

Toată lumea face vara, se pregătește de plajă, iar iarna nu mai trece pe la sală. Nu! Trebuie să fiți consecvente, aș recomanda să se meargă la sală de două ori pe săptămână, să devină o rutină, așa cum e spălatul pe dinți, așa și cu antrenamentul, și cu nutriția sănătoasă. Repet, nutriție sănătoasă, echilibrată, nu dietă”, a mai mărturisit blonda, pentru Click!