Andreea Popescu a ajuns din nou la medicul estetician: „Aleg să fiu transparentă”

Andreea Popescu a revenit în mediul online după câteva zile de absență și a explicat urmăritorilor săi motivul pentru care nu a mai fost activă pe rețelele sociale. Vedeta a mărturisit că a trecut printr-o nouă intervenție estetică și că a fost internată pentru câteva zile.

Fosta dansatoare a transmis că a ales să vorbească deschis despre această perioadă și să păstreze o relație sinceră cu comunitatea sa.

Andreea Popescu a dezvăluit motivul absenței din mediul online

După o perioadă în care nu a mai publicat nimic pe rețelele sociale, Andreea Popescu a venit cu explicații pentru cei care au urmărit activitatea sa online.

Vedeta a povestit că a fost externată recent, după ce a apelat la medicul estetician pentru câteva „ajustări”.

„Ieri m-am externat din spital. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi”, a transmis Andreea Popescu pe paginile sale de socializare.

Vedeta nu a oferit momentan mai multe detalii despre procedurile realizate, însă a precizat că va reveni cu informații atunci când starea sa de sănătate îi va permite.

Vedeta promite să povestească mai multe despre schimbările făcute

Andreea Popescu le-a transmis urmăritorilor că are nevoie de timp pentru recuperare înainte de a reveni complet la activitățile sale obișnuite.

„Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot”, a spus aceasta.

În această perioadă, vedeta a primit sprijin din partea celor apropiați.

Mesajul transmis de Andreea Popescu vine într-un moment în care aceasta a trecut prin mai multe schimbări personale.

An dificil pentru Andreea Popescu după despărțirea de Rareș Cojoc

Anul 2026 a adus modificări importante în viața Andreei Popescu. După despărțirea oficială de Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, vedeta s-a mutat într-un apartament împreună cu cei trei copii ai cuplului.

În această perioadă, influencerița s-a confruntat și cu schimbări legate de persoanele care au ajutat-o cu îngrijirea celor mici.

După ce Jenny, una dintre femeile angajate pentru îngrijirea copiilor, a ales să schimbe domeniul de activitate, o altă bonă cu vechime a decis să plece. Potrivit informațiilor prezentate, plecarea acesteia nu a fost provocată de conflicte, ci de o nouă oportunitate profesională.