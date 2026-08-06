Imagine rară cu Andreea Marinescu și soțul ei. Cei doi aniversează 9 ani de căsnicie

Andreea Marinescu le-a oferit urmăritorilor săi o incursiune în viața personală, cu ocazia unei aniversări importante. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a împlinit nouă ani de la căsătoria civilă cu soțul său, Adi Tiulescu, iar momentul a fost marcat printr-o fotografie de colecție publicată pe rețelele sociale.

Jurnalista a ales o imagine din arhiva personală, în care apare alături de partenerul său de viață, însoțită de un mesaj scurt, dar sugestiv: „#9ani de la acel DA”.

Postarea a fost rapid apreciată de urmăritori și a adunat numeroase mesaje de felicitare din partea colegilor, prietenilor și admiratorilor.

Fotografia care a atras atenția fanilor

Imaginea publicată de Andreea Marinescu nu a trecut neobservată nici datorită unui detaliu care i-a surprins pe cei care o urmăresc de ani buni la televizor.

În fotografie, prezentatoarea apare cu părul împletit, o apariție diferită față de imaginea cu care publicul este obișnuit.

Fotografia aniversară a strâns sute de aprecieri în doar câteva ore, iar comentariile au fost pline de urări pentru cuplu, care a sărbătorit nouă ani de la oficializarea relației.

Povestea de dragoste dintre Andreea Marinescu și Adi Tiulescu

Soțul prezentatoarei, Adi Tiulescu, este comisar criminalist, iar cei doi s-au cunoscut într-un context profesional. La acea vreme, Andreea Marinescu realiza un reportaj, iar el își desfășura activitatea în cadrul Poliției.

Relația lor a evoluat rapid, iar în anul 2018 au devenit oficial soț și soție.

Împreună au o familie alături de cei doi băieți, Marc Armin și Vladimir, acesta din urmă fiind fiul jurnalistei din relația anterioară cu Paul Roșca.

În trecut, Andreea Marinescu a vorbit despre echilibrul din căsnicia lor și despre modul în care reușesc să gestioneze programul încărcat pe care îl au amândoi.

„Liniștea de la noi din casă este, poate, uneori mai lungă decât în alte familii. Ne acordăm momente de liniște și facem bine că ne creăm astfel de spații. Având amândoi meserii care ne consumă foarte mult, ne-a ajutat faptul că am avut capacitatea să înțelegem nevoia celuilalt de liniște și să nu ne «căpiem» cu întrebări de genul: «Ce ai? Ești supărat? S-a întâmplat ceva?»”, declara jurnalista pentru revista Avantaje.

O carieră începută la doar 19 ani

Andreea Marinescu și-a început cariera în televiziune imediat după terminarea liceului, la vârsta de 19 ani, când s-a alăturat echipei PRO TV.

De-a lungul anilor, a fost corespondent de știri în Argeș, reporter de noapte și reporter de zi în București, realizând numeroase reportaje speciale și acoperind subiecte importante de actualitate.

Munca sa a fost apreciată inclusiv la nivel internațional. În 2013, alături de colegul său Alex Dima, a fost nominalizată la Premiile Emmy pentru reportajele realizate în timpul ninsorilor abundente din iarna anului 2012.

Ulterior, visul de a ajunge la pupitrul Știrilor PRO TV s-a împlinit, însă jurnalista a mărturisit că reportajele de teren au rămas o parte importantă a carierei sale.