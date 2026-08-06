Gina Pistol, mărturisiri emoționante despre tatăl ei: „Încerc să am o relație cu el”. Ce a spus vedeta despre mama sa

Gina Pistol a ales să vorbească fără rețineri despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa. Prezentatoarea TV a făcut mărturisiri emoționante despre relația pe care o are în prezent cu tatăl său, despre legătura specială cu mama sa și despre sentimentul de apartenență pe care spune că l-a descoperit abia după ce a devenit mamă.

Invitată în podcastul realizat de Sore, vedeta a explicat cum experiențele din copilărie i-au influențat viața și a vorbit cu sinceritate despre drumul către echilibrul emoțional.

Gina Pistol, despre relația cu tatăl său: „Face parte din viața mea”

De-a lungul timpului, Gina Pistol a fost discretă în ceea ce privește viața personală și familia sa. De această dată însă, vedeta a ales să vorbească deschis despre relația pe care încearcă să o construiască alături de tatăl ei.

Ea spune că, deși are o familie pe care o iubește, încă din copilărie a simțit că nu aparține cu adevărat nimănui din punct de vedere emoțional.

„Nu vreau eticheta aceea de «aia care plânge tot timpul», dar sunt foarte sensibilă și, atunci când aleg să-mi deschid sufletul, mă ia valul. Eu n-am aparținut nimănui. Sunt un suflet mai sălbatic. Faptul că n-am aparținut nimănui nu înseamnă că n-am familie. Am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea. Dar, emoțional, am simțit de la o vârstă foarte mică faptul că nu aparțin nimănui. Așa a fost viața pentru mine. Fiica mea este, practic, primul suflet de care simt că aparțin.”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta spune că această stare a însoțit-o ani la rând, chiar dacă a avut alături persoane apropiate și o familie.

Fiica Josephine i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții

Gina Pistol recunoaște că nașterea fiicei sale, Josephine, a reprezentat cel mai important moment din viața sa. Ea spune că odată cu venirea pe lume a copilului a înțeles, pentru prima dată, ce înseamnă cu adevărat sentimentul de apartenență.

„Poate pentru unii oameni este ceva normal, pentru că au avut, emoțional, mamă, tată, frați sau surori. Și eu îl am pe fratele meu mai mic. Dar fiica mea este prima dată în viața mea când simt că aparțin cuiva atât de profund. Îmi iubesc foarte mult și soțul. Dar știi cum este: ne iubim partenerul până când nu mai este și ne dăm seama că am fi putut trăi și fără el. Pe când dragostea pentru copil este altceva.”, a spus vedeta.

Prezentatoarea TV explică faptul că iubirea pentru un copil este diferită de orice altă relație și că acest sentiment i-a oferit stabilitatea pe care a căutat-o mult timp.

Cum i-a schimbat maternitatea viața

Gina Pistol afirmă că rolul de mamă a transformat-o profund și că astăzi privește viața cu alți ochi. Ea spune că este dispusă să facă orice pentru fiica sa și că maternitatea a ajutat-o să își găsească echilibrul interior.

„Dacă cineva mi-ar fi spus să-mi dau viața pentru fratele meu, pentru mama mea, pentru cea mai bună prietenă sau pentru partenerul meu de viață, probabil m-aș fi gândit puțin. Aș fi zis că mai am și eu de trăit, mai am de făcut niște experimente. Dar pentru fiica mea aș face-o fără să mă gândesc. Cred că asta înseamnă iubire adevărată. Asta înseamnă să aparții și cineva să-ți aparțină. Simt, în sfârșit, că încep să-mi creez rădăcini în pământ. M-a întregit.”, a declarat Gina Pistol.

Vedeta a explicat că, înainte de a deveni mamă, nu credea că există niveluri diferite ale iubirii, însă experiența maternității i-a schimbat complet perspectiva.

„Cum o iubesc pe fiica mea, nu iubesc pe nimeni. La început, cu Andrei, îi spuneam: «Te iubesc foarte mult.» Iar el zicea: «Nu există te iubesc foarte mult.» Și i-am spus: «Ba da, există. Pentru că îmi iubesc pisoiul, îmi iubesc prietenele, o iubesc pe mama, îl iubesc pe fratele meu, dar nu îi iubesc la fel cum îmi iubesc copilul. Este o altă formă de iubire. Poți să iubești sincer și totuși să iubești diferit. Poți să iubești mai puțin și poți să iubești foarte mult. Iar, în cazul copilului meu, este foarte mult”, a mai spus Gina Pistol.

Gina Pistol și Smiley, discreți când vine vorba despre fiica lor

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc și sunt părinții micuței Josephine. Cei doi au ales încă de la început să își protejeze fiica de expunerea publică și evită să îi arate chipul în mediul online.

Decizia lor este motivată de dorința de a-i oferi copilului o copilărie cât mai normală și de a o feri de efectele expunerii excesive pe rețelele sociale. În schimb, cei doi împărtășesc ocazional momente din viața de familie, fără a renunța la discreția care i-a caracterizat în ultimii ani.