 Gina Pistol, mărturisiri emoționante despre tatăl ei: „Încerc să am o relație cu el”. Ce a spus vedeta despre mama sa
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Gina Pistol, mărturisiri emoționante despre tatăl ei: „Încerc să am o relație cu el”. Ce a spus vedeta despre mama sa

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gina Pistol a ales să vorbească fără rețineri despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa. Prezentatoarea TV a făcut mărturisiri emoționante despre relația pe care o are în prezent cu tatăl său, despre legătura specială cu mama sa și despre sentimentul de apartenență pe care spune că l-a descoperit abia după ce a devenit mamă. 

Gina Pistol, mărturisii emoționante despre tatăl ei.
Gina Pistol, mărturisii emoționante despre tatăl ei.

Invitată în podcastul realizat de Sore, vedeta a explicat cum experiențele din copilărie i-au influențat viața și a vorbit cu sinceritate despre drumul către echilibrul emoțional.

Gina Pistol, despre relația cu tatăl său: „Face parte din viața mea”

De-a lungul timpului, Gina Pistol a fost discretă în ceea ce privește viața personală și familia sa. De această dată însă, vedeta a ales să vorbească deschis despre relația pe care încearcă să o construiască alături de tatăl ei.

Ea spune că, deși are o familie pe care o iubește, încă din copilărie a simțit că nu aparține cu adevărat nimănui din punct de vedere emoțional.

Nu vreau eticheta aceea de «aia care plânge tot timpul», dar sunt foarte sensibilă și, atunci când aleg să-mi deschid sufletul, mă ia valul. Eu n-am aparținut nimănui. Sunt un suflet mai sălbatic. Faptul că n-am aparținut nimănui nu înseamnă că n-am familie. Am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea. Dar, emoțional, am simțit de la o vârstă foarte mică faptul că nu aparțin nimănui. Așa a fost viața pentru mine. Fiica mea este, practic, primul suflet de care simt că aparțin.”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta spune că această stare a însoțit-o ani la rând, chiar dacă a avut alături persoane apropiate și o familie.

Fiica Josephine i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții

Gina Pistol recunoaște că nașterea fiicei sale, Josephine, a reprezentat cel mai important moment din viața sa. Ea spune că odată cu venirea pe lume a copilului a înțeles, pentru prima dată, ce înseamnă cu adevărat sentimentul de apartenență.

Poate pentru unii oameni este ceva normal, pentru că au avut, emoțional, mamă, tată, frați sau surori. Și eu îl am pe fratele meu mai mic. Dar fiica mea este prima dată în viața mea când simt că aparțin cuiva atât de profund. Îmi iubesc foarte mult și soțul. Dar știi cum este: ne iubim partenerul până când nu mai este și ne dăm seama că am fi putut trăi și fără el. Pe când dragostea pentru copil este altceva.”, a spus vedeta.

Prezentatoarea TV explică faptul că iubirea pentru un copil este diferită de orice altă relație și că acest sentiment i-a oferit stabilitatea pe care a căutat-o mult timp.

Cum i-a schimbat maternitatea viața

Gina Pistol afirmă că rolul de mamă a transformat-o profund și că astăzi privește viața cu alți ochi. Ea spune că este dispusă să facă orice pentru fiica sa și că maternitatea a ajutat-o să își găsească echilibrul interior.

Dacă cineva mi-ar fi spus să-mi dau viața pentru fratele meu, pentru mama mea, pentru cea mai bună prietenă sau pentru partenerul meu de viață, probabil m-aș fi gândit puțin. Aș fi zis că mai am și eu de trăit, mai am de făcut niște experimente. Dar pentru fiica mea aș face-o fără să mă gândesc. Cred că asta înseamnă iubire adevărată. Asta înseamnă să aparții și cineva să-ți aparțină. Simt, în sfârșit, că încep să-mi creez rădăcini în pământ. M-a întregit.”, a declarat Gina Pistol.

Vedeta a explicat că, înainte de a deveni mamă, nu credea că există niveluri diferite ale iubirii, însă experiența maternității i-a schimbat complet perspectiva.

Cum o iubesc pe fiica mea, nu iubesc pe nimeni. La început, cu Andrei, îi spuneam: «Te iubesc foarte mult.» Iar el zicea: «Nu există te iubesc foarte mult.» Și i-am spus: «Ba da, există. Pentru că îmi iubesc pisoiul, îmi iubesc prietenele, o iubesc pe mama, îl iubesc pe fratele meu, dar nu îi iubesc la fel cum îmi iubesc copilul. Este o altă formă de iubire. Poți să iubești sincer și totuși să iubești diferit. Poți să iubești mai puțin și poți să iubești foarte mult. Iar, în cazul copilului meu, este foarte mult”, a mai spus Gina Pistol.

Gina Pistol și Smiley, discreți când vine vorba despre fiica lor

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc și sunt părinții micuței Josephine. Cei doi au ales încă de la început să își protejeze fiica de expunerea publică și evită să îi arate chipul în mediul online.

Decizia lor este motivată de dorința de a-i oferi copilului o copilărie cât mai normală și de a o feri de efectele expunerii excesive pe rețelele sociale. În schimb, cei doi împărtășesc ocazional momente din viața de familie, fără a renunța la discreția care i-a caracterizat în ultimii ani.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Vlad Mihalache intră în bazin în semifinalele probei de 50 de metri fluture! www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
Nu este prima dată când mitul „ambulanței care fură copii” provoacă violență în România. Ce s-a întâmplat în 2018 playtech.ro
image
Transfer tare pentru Craiova! Înlocuitorul lui Badelj este un fundaș internațional camerunez. Exclusiv www.fanatik.ro
image
O influenceră spune că Adreea Sasu e în PERICOL! Trage un semnal de alarmă despre Philip Plein: 'Fugi! Le arată tuturor că ești www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
banner insula iubirii png
#Exclusiv Click!
Narcis, Vlad și Alberto, primele ispite masculine de la „Insula Iubirii” se destăinuie: „Să fie cât se poate de aventuros” PrimeTime
image jpeg
Alina Pușcău, primele semne, pe când încă nu știa că are cancer! Se topea pe picioare la filmările pentru „Poftiți pe la noi” PrimeTime
maria avram instagram jpg
Ce simptome are Maria Avram de la „Insula Iubirii” din cauza psoriazisului: „A început să fie mai grav” PrimeTime
Ronal Gavril și Anamaria Prodan | FOTO Instagram
Anamaria Prodan dă din casă! Ce relație are cu tatăl lui Ronald Gavril PrimeTime
Celia și a prevestit moartea, foto Instagram jpg
Final de drum pentru Celia și soțul ei! Artista confirmă despărțirea: „Am lăsat tot greul” PrimeTime
Deea Maxer este imbatabilă!
Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer PrimeTime
image png
Noul film „Spider-Man, Brand New Day”, al doilea cel mai puternic debut din istoria cinematografiei. Ce încasări a avut PrimeTime
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net