Final de drum pentru Celia și soțul ei! Artista confirmă despărțirea: „Am lăsat tot greul”

Celia a confirmat că mariajul cu Ardeli Ancuța a ajuns la final, după ce, în urmă cu doar câteva luni, cei doi hotărâseră să mai acorde o șansă relației. Artista a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece și despre impactul pe care despărțirea l-a avut asupra copiilor lor.

După ce în luna martie anunța că divorțează, iar ulterior mărturisea că ea și soțul ei au decis să încerce din nou să își salveze familia, Celia spune acum că separarea este definitivă. Artista a explicat că traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa, însă încearcă să își găsească puterea în credință și să privească înainte.

„Eu în momentul de față, într-adevăr, sunt într-o perioadă destul de dificilă a vieții mele, dar sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui și nu îmi mai fac probleme. E o schimbare în faptul că m-am despărțit de soțul meu, faptul că am luat-o de la capăt, sunt mai multe lucruri care m-au dat de toți pereții, dar toți trecem prin asta.

Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima, am încredere că Dumnezeu e alături de mine orice ar fi de acum încolo, așa că mergem înainte”, a declarat Celia la Antena Stars.

În ciuda eforturilor făcute de amândoi pentru a salva căsnicia, problemele din relație au fost prea mari pentru a putea fi depășite.

Cum au primit copiii vestea separării

Celia a vorbit și despre cei doi copii ai săi, Angelo Ioan și Sara-Maria, recunoscând că despărțirea părinților a fost o schimbare importantă și pentru ei.

„Băiatul meu face 13 ani, iar fetița are 4 ani. E o etapă frumoasă. El acum e mai pe val, s-a întâmplat să fie și bulversantă despărțirea noastră probabil pentru ambii copii, dar mergem înainte. Exact cum spuneam, toți suntem mișcați de vânt în dreapta și stânga, important e să ne menținem pozitivi, cu credință în Dumnezeu, și să mergem înainte”, a explicat artista.

Invitată recent într-un podcast, Celia a făcut noi mărturisiri despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei. Artista a povestit că și-a dorit să fie soția perfectă, însă, în tot acest proces, a ajuns să se piardă pe sine.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă.

Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a spus Celia în podcastul Dr. Love.

Artista a dezvăluit atunci că gelozia soțului a reprezentat unul dintre motivele care au afectat relația lor. Deși cei doi nu mai locuiau împreună, încercau să păstreze o relație civilizată de dragul copiilor.

„Da, este un bărbat gelos, dar eu l-am protejat cât am putut eu. Eu am protejat tot. Mi-am dorit să fie bine, să fie relaxat, dar mi-aș fi dorit să își depășească și el fricile, să își învețe lecțiile. Undeva noi ne-am pierdut.

Recunosc că încă îmi doresc să ne regăsim. Eu o să îl iubesc până la final, pentru că este tatăl copiilor mei și omul pe care l-am ales pentru o viață. Noi trebuie să fim bine amândoi. Să reușim să ne regăsim de fiecare dată când suntem căzuți”, a declarat Celia.