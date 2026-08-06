Laura Cosoi nu se oprește la cinci copii? Ce spune vedeta: „Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam”

Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. La doar o săptămână după ce a devenit mamă pentru a cincea oară, actrița a vorbit deschis despre viața de familie și a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a mai avea un copil.

Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, sunt părinții a cinci fetițe și spun că rolul de părinți le aduce cea mai mare bucurie. Deși recunoaște că familia lor este acum completă, Laura Cosoi spune că, dacă viața i-ar mai oferi această șansă, și-ar dori să retrăiască experiența maternității.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori (n.r. să aibă încă un copil). Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede.

Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a declarat Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Cum a aflat că va avea încă o fetiță

Actrița a povestit și cum a aflat sexul celui de-al cincilea copil. Laura Cosoi spune că nici ea, nici soțul ei nu și-au dorit vreodată în mod special un băiat sau o fată, iar vestea a fost primită cu aceeași bucurie.

„Niciodată nu ne-am dorit în mod special să fie băiat sau fată. Chiar nu ne-a interesat. Vorbeam și cu Cosmin despre asta. Eu am fost singură la ecografia la care am aflat sexul copilului, pentru că el a rămas acasă cu fetele. Știa că eu voi afla prima.

Și vreau să spun că nici măcar nu m-a întrebat ce este. Până seara nu a pomenit deloc subiectul. Între timp, eu pregătisem deja o surpriză pentru el, așa că nici nu a mai apucat să mă întrebe. I-am pregătit o scrisoare din partea Ninei. Pur și simplu nu a contat dacă este fată sau băiat. Nicio secundă”, a mai spus Laura Cosoi.

Ce nume a ales pentru cea mai mică fiică

Recent, Laura Cosoi a răspuns întrebărilor primite de la urmăritorii săi pe Instagram, inclusiv celei legate de numele celei mai mici fiice. Actrița a dezvăluit că micuța se numește Nina Elisabeta, iar alegerea nu a avut o semnificație aparte, ci a fost făcută din instinct.

„Nina Elisabeta. Pur și simplu așa am simțit și am știut că i se potrivește!”, a scris Laura Cosoi pe rețelele de socializare.