Charlize Theron, într-o fustă de plastic pe covorul roșu

Charlize Theron (50 de ani) a atras toate privirile la conferința de presă pentru filmul „The Odyssey”, organizată la Seul. Ea a purtat o ținută spectaculoasă din colecția de toamnă 2026 a casei de modă Tom Ford. Actrița, care deține o avere de 200 de milioane de dolari, a optat pentru o fustă transparentă din plastic, suprapusă peste un dres cu buline.

Apariția a fost completată cu mănuși lungi negre din piele, un top negru din dantelă, o cămașă albastră cu dungi și pantofi cu toc cui. Theron, care joacă rolul nimfei marine Calypso în filmul „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan după celebra epopee a lui Homer, a scris pe Instagram că personajul său „a părăsit în sfârșit insula și a ajuns la Seul”.

Conferința de presă a făcut parte din turneul mondial de promovare a peliculei, în cadrul căruia actrița a impresionat cu ținute spectaculoase semnate de Louis Vuitton, Tom Ford, Dior și Givenchy. Stilista Leslie Fremar a creat apariții inspirate subtil de personajul lui Theron.

Charlize Theron nu vrea să se căsătorească

Charlize Theron a mărturisit în trecut că nu și-a dorit să se căsătorească vreodată. Superba actriță din Africa de Sud are doi copii adoptați, Jackson (14 ani) și August (12 ani).

„Niciodată nu mi-am dorit să mă căsătoresc. Nu e dificil pentru mine să spun asta, pentru că este adevărul meu. Văd că oamenii sunt oarecum confuzi în legătură cu asta, chiar și foarte multe femei.

Vreau să fiu capabilă să fiu femeia care sunt și să fac munca pe care o fac, protejându-mi complet copiii”, a declarat ea într-un interviu pentru revista Glamour, în 2019.

Charlize Theron a spus în repetate rânduri că nu își dorește să se căsătorească, chiar dacă este deschisă unei relații de lungă durată. Actrița consideră că nu are nevoie de un act pentru a-și demonstra angajamentul și spune că își prețuiește independența