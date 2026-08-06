Dan Negru, observație acidă din vacanța în Turcia! Ce a spus despre românii de la all inclusive

Dan Negru profită de vacanța petrecută în Turcia nu doar pentru relaxare, ci și pentru a împărtăși cu urmăritorii săi observații despre turism și comportamentul turiștilor. De această dată, prezentatorul TV a făcut o remarcă despre românii aflați în resorturile all inclusive, iar mesajul său a stârnit numeroase reacții.

Dan Negru se bucură de câteva zile de vacanță în Turcia, însă nu a ratat ocazia de a le împărtăși urmăritorilor săi câteva impresii despre turismul din această țară. Aflat într-un resort all inclusive, prezentatorul TV a vorbit atât despre originea acestui concept, cât și despre comportamentul pe care l-a observat în rândul turiștilor.

În stilul său caracteristic, vedeta a făcut și o remarcă despre românii aflați în vacanță, iar declarația sa a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Dan Negru, despre turiștii români din resorturile all inclusive

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, prezentatorul a explicat cum a apărut sistemul all inclusive în Turcia și a susținut că dezvoltarea stațiunilor turistice a fost posibilă și datorită sprijinului oferit de autorități.

Totodată, acesta a comentat și modul în care mulți turiști profită de mesele incluse în pachetul de vacanță.

„Jumătate de planetă moare de foame și jumătate se chinuie să slăbească… Aștept cina la un all-inclusive, undeva în Turcia, și noi, românii, ne umplem farfuriile. Avem mult de recuperat din birurile pe care ni le-au luat ei”, a spus Dan Negru.

Cum explică succesul turismului din Turcia

În același videoclip, Dan Negru a vorbit și despre dezvoltarea spectaculoasă a turismului din Turcia. Potrivit prezentatorului, statul ar fi pus gratuit la dispoziția investitorilor terenurile pe care au fost construite multe dintre resorturile turistice, contribuind astfel la transformarea țării într-una dintre cele mai căutate destinații de vacanță.

Nu este prima dată când vedeta își transformă concediile în adevărate lecții de istorie și cultură. De-a lungul anilor, Dan Negru a publicat frecvent materiale în care le prezintă urmăritorilor povești, curiozități și informații despre locurile pe care le vizitează.

A refuzat titlul de cetățean de onoare al Timișoarei

Recent, Dan Negru a stârnit numeroase reacții după ce a refuzat titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara.

Prezentatorul TV a explicat că nu dorește să fie asociat cu politica și consideră că astfel de distincții ar trebui acordate doar în baza unor criterii clare, fără implicarea celor care au participat în campanii electorale. Mesajul său a fost apreciat de numeroși internauți, care i-au susținut punctul de vedere în mediul online.