Florin Ristei, reacție după ce a fost pus la zid în mediul online: „Am răspuns cu o statistică”

Florin Ristei a reacționat după ce a fost intens criticat în mediul online în urma unor postări recente. Artistul spune că nu a ales să răspundă atacurilor cu aceeași monedă, ci a preferat să transforme întreaga situație într-un experiment social.

În ultimele zile, cântărețul a fost ținta a sute de comentarii și mesaje negative, după o postare cu temă politică și una din vacanță, în care apărea alături de iubita și prietenii săi.

Cum a răspuns Florin Ristei criticilor

În loc să intre în polemici cu internauții, Florin Ristei a adunat toate reacțiile primite și le-a analizat, comparând datele obținute cu statistici oficiale despre România. Artistul spune că experiența i-a oferit o perspectivă diferită asupra comportamentului oamenilor din mediul online.

„Am făcut un experiment social fără să vreau. Săptămâna asta am pus o întrebare despre politicieni și am postat niște poze din vacanță, cu iubita și prietenii mei. Atât mi-a trebuit: 1.906 comentarii, un inbox plin de mesaje de la necunoscuți, jigniri, lecții de morală și diagnoze puse de oameni care nu ne-au văzut niciodată.

N-am răspuns cu nervi. Am răspuns cu o statistică. Am numărat tot — jignirile, greșelile, orele, anii — și am pus cifrele mele lângă cifrele oficiale ale României. Se leagă perfect. Dați swipe.

Iar celor mulți și faini, care scriu frumos chiar și când mă contrazic: pe voi vă citesc mereu cu drag. Restul e statistică”, a transmis Florin Ristei pe rețelele de socializare.

Mircea Badea l-a criticat public

Controversa a pornit după o discuție publicată în mediul online, în care Florin Ristei și Speak au vorbit despre folosirea literelor „î” și „â” în limba română. O afirmație făcută de artist a stârnit numeroase reacții, iar subiectul a fost comentat și de Mircea Badea în emisiunea „În gura presei”.

Prezentatorul TV a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Florin Ristei și a susținut că informațiile prezentate de acesta sunt greșite.

„Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate. Nu comuniștii, în 93, Iliescu, au venit cu chestia asta… În 93 Academia Română a zis să ne revenim inclusiv la nivel de â și sunt/suntem.”

La finalul intervenției, Mircea Badea a continuat criticile și a spus că astfel de subiecte ar trebui abordate doar după o documentare atentă.

„Lăsați subiectele astea că vă depășesc cu mult. Mergeți și cântați la nunți. Nu e vorba că sunteți inculți, că incult sunt eu, voi sunteți analfabeți”.