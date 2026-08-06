Un oraș din România folosește tunurile de zăpadă pentru a combate canicula. Când se va schimba vremea în țară

Temperaturile din România continuă să se mențină la valori extreme, iar pentru a ajuta populația să treacă cu bine peste efectele caniculei, autoritățile din acest oraș au apelat la tunurile de zăpadă.

Vremea din țara noastră continuă să fie fierbinte, iar, în încercarea de a ajuta populația să treacă mai ușor peste această perioadă dificilă, autoritățile din Brașov apelează la tunurile cu zăpadă. Un astfel de tun a fost instalat în Piața Sfatului, în timp ce temperaturile din termometre urcă până la valori extreme.

Tunul de zăpadă din centrul orașului nu produce zăpadă, ci o perdea fină de apă care îi ajută pe toți cei care trec prin zonă să se răcorească. Codurile de caniculă afectează România până sâmbătă, iar numai în Capitală, 50 de persoane au leșinat din cauza căldurii.

Un tun de zăpadă ajută oamenii să se răcorească în Brașov

Tunul nu produce zăpadă, ci o perdea fină de apă care ajută oamenii să se răcorească.

„Când temperaturile ating valori ridicate, orice strop de răcoare contează! Pentru a le oferi brașovenilor și turiștilor un moment de răgaz în aceste zile caniculare, Primăria Brașov a amplasat un tun de zăpadă în zona pietonală.

De data aceasta, tunul nu produce zăpadă, ci o perdea de apă care îi răcorește pe cei care trec prin apropiere. Chiar și câteva secunde petrecute sub jetul de apă pot face diferența în zilele toride. Dacă treceți prin zonă, opriți-vă pentru un moment de răcoare”, a transmis Primăria Brașov într-o postare făcută pe Facebook.

Vremea se poate schimba radical în perioada următoare

După această perioadă sufocantă de caniculă, autoritățile avertizează că pot urma câteva zile cu ploi torențiale și vijelii.

„Perioadele de caniculă sunt frecvent urmate de episoade de instabilitate atmosferică. Până în această seară, la ora 23:00, aproape toată țara se află sub incidența unui cod galben și cod portocaliu ce vizează intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ”, a transmis IGSU pe Facebook.

Rafalele de vânt pot avea o intensitate ridicată, iar în unele zone pot avea loc și ploi torențiale.