 De când nu vor mai putea fi folosite buletinele vechi. Ce trebuie să facă românii care au cărțile de identitate în formatul din 1997
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De când nu vor mai putea fi folosite buletinele vechi. Ce trebuie să facă românii care au cărțile de identitate în formatul din 1997

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Cărțile de identitate în formatul din 1997 nu mai sunt eliberate începând de sâmbătă, 1 august, de către serviciile de evidență a persoanelor din întreaga țară.

Buletinele din 1997 nu vor mai fi valabile/sursă foto: arhivă
Buletinele din 1997 nu vor mai fi valabile/sursă foto: arhivă

De când nu vor mai fi valabile buletinele

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), persoanele care dețin o carte de identitate emisă după modelul din 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031, potrivit Știri pe Surse.

După acest termen, vechiul buletin nu va mai fi valabil, chiar dacă perioada de valabilitate tipărită pe act nu s‑a încheiat.

Actuala carte de identitate este eliminată treptat deoarece nu mai respectă standardele europene de securitate. Documentul, realizat pe suport de hârtie tip Teslin, include elemente de protecție considerate depășite, ceea ce îl face mult mai vulnerabil la falsificare în comparație cu noile acte de identitate.

În plus, după 3 august 2031, acest tip de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate tipărită pe act nu s‑a încheiat.

Ce trebuie să facă românii care au încă buletinul vechi

Persoanele care dețin o carte de identitate emisă după modelul din 1997 nu sunt obligate să o schimbe imediat, atât timp cât documentul este încă valabil. Totuși, indiferent de data înscrisă pe act, acesta nu va mai putea fi folosit după 3 august 2031, inclusiv pentru călătoriile în Uniunea Europeană și în Spațiul Schengen.

Pe măsură ce implementarea noului sistem va fi finalizată la nivel național, cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă vor deveni documentele standard emise în România.

Caracteristicile noului buletin

Noua carte electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar și este prevăzută cu un cip care stochează datele de identificare și certificatele digitale. Documentul permite utilizarea semnăturii electronice, accesul la servicii publice online și, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, va putea în viitor să înlocuiască și cardul național de sănătate.

Există și o diferență de cost: cartea electronică este eliberată gratuit, fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în timp ce cartea de identitate simplă, fără cip, are un tarif de 39 de lei.

Autoritățile estimează că milioane de români vor primi noul document în următorii ani, România aliniindu‑se astfel statelor europene care folosesc deja cărți electronice de identitate pentru autentificare digitală, semnarea documentelor și accesarea serviciilor publice.

Cu ce se diferențiază buletinele cu cip față de cele fără

Principala diferență dintre cele două tipuri de cărți de identitate este legată de capacitatea tehnologică a acestora. Buletinele cu cip conțin informații suplimentare față de cele fără cip. În timp ce buletinul tradițional stochează doar date de bază, precum numele, domiciliul, și fotografia titularului, varianta electronică încorporează și alte informații, precum două amprente și două certificate digitale. Aceste date sunt stocate într-un cip securizat, ceea ce le face mult mai greu de falsificat sau modificat.

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