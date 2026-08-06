Turismul din România pierde teren. Numărul turiștilor și al înnoptărilor în structurile de cazare a scăzut în iunie 2026 față de anul trecut

Turismul din România a înregistrat un recul în luna iunie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul sosirilor în structurile de primire turistică, precum și cel al înnoptărilor, a fost mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderile se regăsesc și în bilanțul primelor șase luni din 2026, când atât sosirile, cât și înnoptările au fost sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Sosirile și înnoptările au scăzut în luna iunie

Potrivit INS, în luna iunie 2026 au fost înregistrate 1.269,4 mii de sosiri în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente și camere de închiriat. Comparativ cu iunie 2025, numărul acestora a scăzut cu 2,5%.

Din totalul turiștilor care au ales unitățile de cazare din România, 78,6% au fost români, iar 21,4% au fost turiști străini.

În ceea ce privește înnoptările, acestea au totalizat 2.675,6 mii în luna iunie, înregistrând o scădere de 5,7% față de aceeași lună a anului trecut.

Turiștii români au generat 79,4% din totalul înnoptărilor, în timp ce turiștii străini au reprezentat 20,6%.

Durata medie a șederii a fost de 2,1 zile pentru turiștii români și de 2,0 zile pentru cei străini.

Scăderi și în primele șase luni ale anului

Datele INS arată că tendința descendentă s-a menținut și la nivelul întregului semestru.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, numărul sosirilor în structurile de cazare s-a redus cu 4,1% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În același interval, înnoptările au înregistrat un declin și mai accentuat, de 6,7%.

Potrivit statisticii, cei mai mulți turiști străini care au vizitat România în primele șase luni ale anului au provenit din Germania, cu 114,8 mii de persoane, urmați de cei din Italia, cu 105,7 mii de persoane, și din Statele Unite ale Americii, cu aproape 79 mii de persoane.

Durata medie a șederii turiștilor străini a fost de 2,1 zile, comparativ cu 1,9 zile în cazul turiștilor români.

Gradul de ocupare al unităților de cazare a fost mai mic

Institutul Național de Statistică a mai anunțat că indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a ajuns la 26,7% în luna iunie 2026.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, gradul de ocupare a scăzut cu 3,4 puncte procentuale.

Datele publicate de INS includ toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamentele și camerele oferite spre închiriere.