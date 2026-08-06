 IGSU avertizează: după caniculă vin vijelii și ploi torențiale. Ce trebuie să faci ca să fii în siguranță
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IGSU avertizează: după caniculă vin vijelii și ploi torențiale. Ce trebuie să faci ca să fii în siguranță

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După zilele cu temperaturi sufocante, România intră într-o nouă etapă de vreme extremă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că episoadele de caniculă sunt urmate, de regulă, de fenomene meteorologice violente, iar în următoarele ore cea mai mare parte a țării va fi afectată de vijelii, rafale puternice de vânt și ploi torențiale.

IGSU avertizează: după caniculă vin vijelii și ploi torențiale
IGSU avertizează: după caniculă vin vijelii și ploi torențiale

În acest context, autoritățile îi îndeamnă pe români să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță, pentru a evita incidentele provocate de vremea severă.

IGSU: canicula este urmată de furtuni puternice

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, IGSU atrage atenția că schimbările bruște de vreme pot aduce fenomene periculoase în numeroase regiuni ale țării.

Perioadele de caniculă sunt frecvent urmate de episoade de instabilitate atmosferică. Până în această seară, la ora 23:00, aproape toată țara se află sub incidența unui cod galben și cod portocaliu ce vizează intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.”, au transmis reprezentanții instituției.

Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot avea intensitate ridicată, iar în unele zone sunt posibile cantități importante de precipitații într-un interval scurt de timp, ceea ce poate provoca inundații locale și alte probleme.

Recomandările IGSU pentru populație în timpul vijeliilor

Pentru a reduce riscul accidentelor și al pagubelor materiale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat o serie de recomandări adresate populației.

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni:

  • să evite activitățile desfășurate în aer liber în timpul furtunilor;
  • să închidă ferestrele și să fixeze obiectele aflate în curți, pe balcoane sau terase, care pot fi luate de vânt;
  • să nu se adăpostească sub copaci, în apropierea stâlpilor de electricitate, a panourilor publicitare sau a altor structuri care pot fi doborâte de rafale;
  • să curețe șanțurile și rigolele pentru a permite evacuarea apei de ploaie;
  • să nu încerce traversarea drumurilor sau podurilor acoperite de apă.

Respectarea acestor recomandări poate reduce semnificativ riscul producerii unor accidente în timpul fenomenelor meteorologice extreme.

Unde găsești informații actualizate despre vreme și situațiile de urgență

IGSU le recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile oficiale și să consulte platformele dedicate situațiilor de urgență.

Informații utile despre modul de comportare în situații de urgență sunt disponibile pe fiipregatit.ro și în aplicația DSU, iar detaliile actualizate privind avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.”, au transmis reprezentanții instituției.

Specialiștii subliniază că, în perioadele cu fenomene meteo severe, informarea din surse oficiale și respectarea indicațiilor autorităților sunt cele mai eficiente măsuri pentru protejarea vieții și a bunurilor.

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