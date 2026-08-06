 Comisarii ANPC au găsit produse expirate și alimente lăsate în soare, la Bâlea Lac. Ce amenzi au aplicat
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FotoComisarii ANPC au găsit produse expirate și alimente lăsate în soare, la Bâlea Lac. Ce amenzi au aplicat

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Reprezentanții ANPC au descins în stațiunea Bâlea Lac, după ce au fost descoperite alimente și lactate ținute în căldură și servite pentru clienți. Produse alimentare expirate, carne și lactate ținute în soare, precum și frigidere murdare, ruginite și acoperite cu straturi groase de gheață sunt doar câteva dintre neregulile descoperite de inspectorii sanitari.

Mai multe nereguli descoperite la Bâlea Lac/sursă foto: social media
Mai multe nereguli descoperite la Bâlea Lac/sursă foto: social media

Ce au găsit agenții ANPC

Mai mulți operatori economici care activează în domeniul comercializării produselor alimentare, alimentației publice și serviciilor de cazare au fost sancționați într-o singură zi de comisarii Protecției Consumatorilor, suma totală a amenzilor ajungând la 300.000 de lei.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru Agerpres la data de 31 iulie 2026, comisarii instituției au desfășurat o acțiune de control în zona montană Bâlea Lac, verificând modul în care operatorii economici respectă legislația privind comercializarea produselor, alimentația publică și serviciile de cazare.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 54 de amenzi contravenționale, în valoare de 300.000 de lei, și 35 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 135.000 de lei.

Nereguli la Bâlea Lac/sursă foto: social media
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Nereguli la Bâlea Lac/sursă foto: social media

Care au fost principalele abateri

Potrivit ANPC, principalele abateri constatate au vizat: comercializarea produselor expirate, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare și nerespectarea condițiilor de depozitare recomandate de producători. Inspectorii au descoperit și produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, precum și o informare incompletă sau incorectă privind substanțele cu potențial alergen.

Au fost semnalate și alte nereguli: lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului, absența afișării prețurilor și a informațiilor necesare consumatorilor, precum și utilizarea unor agregate frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri groase de gheață, rugină și impurități. În zona serviciilor de cazare, comisarii au constatat lipsa informării corecte privind facilitățile, tarifele și informațiile utile pentru turiști.

Au fost semnalate și alte nereguli: lipsa menționării datelor de identificare ale producătorului, absența afișării prețurilor și a informațiilor necesare consumatorilor, precum și utilizarea unor agregate frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri groase de gheață, rugină și impurități.

În zona serviciilor de cazare, comisarii au constatat lipsa informării corecte privind facilitățile, tarifele și informațiile utile pentru turiști.

În plus, au fost găsite carne și produse din carne cu depuneri considerabile de gheață, semn al deteriorării calității, precum și produse din carne și lactate păstrate la temperatura mediului ambiant, expuse direct razelor solare- practici care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Probleme și pe litoral

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit sute de nereguli, de la alimente expirate și condiții improprii de depozitare, până la piscine nesigure și spații de joacă ce puneau în pericol copiii. Bilanțul este unul fără precedent: peste 200 de amenzi, sancțiuni de aproximativ un milion de lei și 15 operatori economici obligați să își suspende activitatea până la remedierea problemelor.

În timpul controalelor au fost retrase definitiv de la vânzare produse alimentare expirate, în valoare totală de aproximativ 50.000 de lei, pentru a elimina riscul ca acestea să ajungă pe mesele turiștilor.

Verificările au vizat și piscinele din stațiuni, unde inspectorii au constatat lipsa informațiilor obligatorii privind pH-ul apei, adâncimea bazinelor sau regulile de utilizare. În unele locații au fost descoperite șezlonguri deteriorate, care puteau provoca accidente.

Nereguli au fost identificate și în spațiile de joacă pentru copii, acolo unde echipamentele sau condițiile de utilizare nu respectau standardele de siguranță. În total, au fost aplicate peste 200 de amenzi în valoare de aproximativ un milion de lei și aproape 160 de avertismente, iar activitatea a 15 operatori economici a fost suspendată temporar. Aceștia vor putea redeschide doar după ce vor demonstra că au remediat toate deficiențele constatate de inspectori.

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