Restaurantul unde clienții mănâncă dezbrăcați! Cât costă o „seară nud”

Un restaurant din Florida le oferă clienților o experiență culinară ieșită din comun: cine la care hainele sunt opționale. C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse, aflat în orașul Hollywood, organizează în prima zi de luni din fiecare lună seri speciale în care invitații pot lua masa fără haine. Cu toate acestea, angajații rămân îmbrăcați pe durata serii.

Conceptul a fost creat de bucătarul și proprietarul restaurantului, Maurad Ali, după ce un grup de nudiști a organizat o cină privată în local. Evenimentul s-a bucurat de un succes neașteptat, iar proprietarul a decis să transforme ideea într-o experiență deschisă publicului larg, potrivit Palm Beach Daily News.

Femeile plătesc mai puțin

O „seară nud” începe cu un toast cu șampanie și continuă cu aperitive și preparate din fructe de mare și carne. Meniul fix costă 250 de dolari pentru bărbați, 150 de dolari pentru femei și 300 de dolari pentru cupluri.

Numărul participanților este limitat la 20 de persoane pentru fiecare masă, pentru ca atmosfera să rămână una intimă. La sosire, clienții primesc un halat, o pernă pentru scaun și un prosop de protecție, însă mulți renunță rapid la halat.

Proprietarul spune că serile au devenit foarte populare, deoarece oferă ceva diferit față de restaurantele obișnuite. Pe lângă cinele organizate lunar, restaurantul găzduiește și alte petreceri private.

La astfel de evenimente, multe invitate aleg să vină purtând doar lenjerie intimă. „În industria restaurantelor, să faci lucrurile bine nu este întotdeauna suficient. Toată lumea are aceleași preparate clasice, așa că trebuie să fim diferiți”, a explicat Maurad Ali.

Proprietarul a afirmat că aceste petreceri sunt organizate într-un cadru controlat, destinat exclusiv adulților. „Ceea ce facem noi este ceva special, unic în toată țara”, a adăugat bucătarul, care deține restaurantul de opt ani.

C.L.A.S.S. Soiree Steakhouse este cunoscut pentru preparatele din carne și fructe de mare și se află la aproximativ 8 kilometri de Aeroportul Internațional Fort Lauderdale.