O pensionară din București, păcălită de 50.000 de lei. Escrocul pretindea că este curierul unei bănci

Doi bărbați în vârstă de 21 și 29 de ani din Republica Moldova sunt acuzați de furt, după ce ar fi păcălit o pensionară din București să scoată 50.000 lei din contul bancar. Suspecții s-au prefăcut că sunt reprezentanți ai Băncii Naționale, respectiv Poliției Române

Cum s-a produs incidentul

Pe 3 august, doi tineri de 24 și 29 de ani au sunat o femeie de 75 de ani, pretinzând că sunt reprezentanți ai poliției și ai unei bănci. Aceștia i-au spus că pe numele ei ar fi fost depusă o cerere de credit și că i-ar fi fost compromis contul bancar. I-au cerut să retragă 50.000 de lei, sumă pe care o „persoană autorizată” ar fi urmat să o ridice de la domiciliul ei, potrivit Digi24.

Ulterior, au sunat-o din nou și i-au cerut să repete operațiunea, susținând că este necesară „securizarea întregii sume” pe care o avea în cont. Femeia a urmat instrucțiunile, însă a alertat și polițiștii Secției 22 din Capitală, care au organizat un flagrant în ziua următoare.

„Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, în ziua de 3 august a.c., femeia ar fi fost contactată telefonic de două persoane care și-ar fi atribuit, în mod mincinos, calitățile de polițist și reprezentant al unei instituții bancare. Aceștia i-ar fi comunicat că, pe numele său, ar fi fost formulată o cerere de credit și că, în consecință, conturile bancare i-ar fi fost compromise”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Suspecții au fost prinși

După ce femeia a urmat instrucțiunile primite telefonic de la cei doi autori, care au rămas în permanență în convorbire cu ea, a fost abordată de un tânăr de 24 de ani. Acesta s‑a prezentat drept curier al BNR și i‑a spus că a venit să ridice banii. În momentul în care femeia i‑a înmânat plicul, bărbatul a încercat să fugă, însă a fost imediat prins și imobilizat de polițiști.

„La data de 4 august 2026, a fost prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 24 de ani, imediat după ce ar fi primit de la persoana vătămată o altă sumă de bani, acesta prezentându-se drept curier al unei instituții bancare. Totodată, a fost depistat și un al doilea bărbat, în vârstă de 29 de ani, despre care există indicii că ar fi asigurat supravegherea zonei”, se arată în comunicatul poliției.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune.

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