Mesajul lui Ilie Bolojan după adoptarea mecanismului de limitare a consumului pentru companiile mari: „Consumatorii casnici nu vor fi afectați”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Guvernul a adoptat Planul de Pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice. Documentul stabilește măsurile ce pot fi aplicate în situații de criză, categoriile de consumatori vizate și excepțiile.

Care sunt excepțiile de la restricțiile de energie

Potrivit premierului interimar, locuințele, consumatorii casnici și spitalele nu vor fi afectate de eventuale restricții. Limitările vor viza exclusiv anumite categorii de consumatori industriali, în cazul în care situația din sistem o va impune.

Pentru coordonarea acestor acțiuni, Bolojan a anunțat constituirea unui Centru Operativ Național în sectorul energetic, format din aproximativ 15 reprezentanți ai principalilor producători și furnizori de energie. Structura va coordona operațiunile necesare și va mandata Transelectrica să ia măsurile adecvate în contextul crize.

„Am adoptat un plan care vizează mai multe riscuri și vom forma un centru operativ. Acest centru operativ va reuni reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România, în jur de 15 reprezentanți, care, în această situație, vor coordona operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile necesare în contextul crizei în care ne aflăm”, a declarat Ilie Bolojan, subliniind că autoritățile vor monitoriza permanent evoluția sistemului energetic pentru a menține echilibrul dintre producție și consum.

Unul dintre obiectivele principale este ca toate grupurile de producție disponibile să funcționeze la capacitatea maximă.

În paralel, Guvernul a purtat discuții cu statele vecine pentru asigurarea transportului de energie electrică, astfel încât România să poată gestiona eficient eventualele dezechilibre din rețea. Bolojan a insistat că populația și serviciile esențiale nu vor fi afectate: „Locuințele, cetățenii nu vor fi limitați. Consumatorii casnici nu vor fi afectați, la fel spitalele, sanatoriile și celelalte unități esențiale”.

Planul prevede însă limitarea consumului pentru anumiți consumatori industriali, dacă situația o va impune.

„Avem în vedere ca toate grupurile de producție, indiferent de sursa de energie, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv pornirea grupurilor aflate în rezervă sau menținerea lor în stare de pregătire pentru a putea furniza puterea maximă în orele de vârf. Este vorba despre intervalul orar 19:00-23:00. De asemenea, pentru toate grupurile aflate în reparații, lucrările au fost oprite și acestea au fost repuse în producție, iar pentru cele aflate în mentenanță s-a accelerat finalizarea lucrărilor, astfel încât să poată produce energie cât mai repede.

Totodată, am discutat cu toate statele vecine și vom continua aceste discuții pentru a putea asigura importurile de energie electrică în orele de seară, din țările cu care avem interconexiuni. Avem interconexiuni care ne permit să importăm până la 4.000 MW din Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina”, a mai precizat premierul interimar.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește cadrul de intervenție pentru situații excepționale în care producția internă și importurile nu ar mai putea acoperi necesarul de energie.

În astfel de scenarii, Transelectrica va analiza prognozele de consum și disponibilitatea energiei, iar dacă va identifica riscuri pentru funcționarea în siguranță a rețelei, va putea transmite notificări marilor consumatori privind reducerea temporară a consumului. În cazuri extreme, actul normativ permite chiar deconectarea unor consumatori industriali de la Sistemul Energetic Național, măsură aplicată doar în condiții de criză sau forță majoră.

Primăria Capitalei a adoptat 25 de măsuri de reducere a consumului de energie

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat pe rețelele sociale cele 25 de măsuri care vor fi aplicate începând de astăzi, 5 august, pentru a reduce consumul de energie la nivel de municipiu.

Decizia vine după declararea stării de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, în contextul scăderii producției de energie și secării Dunării. Intervalul critic este 20:00–23:00, când consumul atinge vârful, însă unele măsuri vor fi aplicate pe perioade mai lungi. Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu marile companii municipale, fiecare fiind obligată să propună soluții de reducere a consumului. Municipalitatea susține că serviciile publice nu vor fi afectate.

Seceta de pe Dunăre cauzează probleme în sectoarele energetice

Scăderea masivă a debitelor a impus analize urgente în sectorul strategic. Reprezentanții CNE Cernavodă au evaluat parametrii de operare în noaptea de 29 spre 30 iulie, confirmând că Unitatea 2 poate rămâne conectată la Sistemul Energetic Național în condiții de siguranță.

Totuși, în sectorul Călărași–Cernavodă se aplică în continuare restricții de treapta a III-a pentru irigații, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse sau doar în anumite intervale de timp.

Seceta hidrologică persistă în regiunile Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde numeroase sectoare de râuri secundare au secat sau prezintă debite extrem de reduse. Temperaturile ridicate și apele scăzute au favorizat și fenomenul de înflorire algală, monitorizat permanent de echipele de mediu.

În ceea ce privește populația, Apele Române asigură că nu există restricții la alimentarea cu apă în sistem centralizat, gradul de umplere al celor 40 de lacuri de acumulare principale fiind de 70%, un nivel suficient pentru acoperirea consumului.