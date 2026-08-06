Începe restaurarea Coifului de la Coțofenești. Ce au descoperit experții după analize

Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul României, intră oficial în procesul de restaurare. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis aviz favorabil pentru demararea lucrărilor, după analizarea documentației întocmite de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României.

Piesa a fost recuperată după ce a fost furată, în ianuarie 2025, din Muzeul Drents din Țările de Jos, iar înainte de intervenția propriu-zisă a trecut printr-o amplă serie de investigații și analize științifice.

Restaurarea va fi făcută după o strategie bine stabilită

Potrivit Muzeului Național de Istorie a României, documentația de specialitate a fost elaborată de o comisie interdisciplinară formată din muzeografi, restauratori experți în conservarea obiectelor arheologice din metal și cercetători specializați în investigații fizico-chimice.

„În urma evaluării documentaţiei de specialitate, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţilor a emis aviz favorabil pentru începerea procesului de restaurare, în acord cu etapele şi metodologia prevăzute în strategia propusă. În perioada următoare se va demara prima etapă a intervenţiei directe asupra coifului.

Documentaţia a fost elaborată de o comisie interdisciplinară constituită la nivelul Muzeului Naţional de Istorie a României, formată din muzeografi, restauratori experţi în conservarea-restaurarea bunurilor arheologice din metal şi cercetători specializaţi în investigaţii fizico-chimice", se arată în comunicatul Muzeului Naţional de Istorie.

Analize complexe înainte de începerea lucrărilor

Înainte ca restaurarea propriu-zisă să înceapă, specialiștii au realizat o documentare imagistică detaliată pentru a înregistra cu exactitate starea de conservare a piesei și pentru a crea o bază de referință necesară intervențiilor ulterioare.

„Cea de-a doua etapă a programului de investigaţii a inclus un ansamblu complex de analize fizico-chimice non-invazive: microscopie optică şi digitală, spectroscopie de fluorescenţă de raze X, microscopie electronică de baleiaj, spectrometrie de raze X cu dispersie în energie, spectrometrie cu emisie de raze X indusă de protoni şi metalografie.

Analizele au fost realizate prin colaborarea specialiştilor Muzeului Naţional de Istorie a României cu cercetătorii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) şi cu experţi ai Agenţiei Patrimoniului Naţional din Regatul Ţărilor de Jos. Investigaţiile au urmărit caracterizarea materialelor şi a tehnicilor utilizate pentru realizarea coifului, evaluarea stării sale de conservare, precum şi identificarea modificărilor survenite la nivelul suprafeţei şi al structurii piesei."

Coiful a fost recuperat după unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, cu puțin timp înainte de închiderea unei expoziții dedicate Daciei. Obiectele aparțineau Muzeului Național de Istorie a României și fuseseră împrumutate instituției din Olanda.

Hoții au folosit explozivi pentru a forța intrarea în muzeu, au spart vitrinele și au fugit cu piesele de patrimoniu, abandonând ulterior o mașină incendiată. Cazul a fost considerat unul dintre cele mai importante jafuri de artă din Olanda din ultimii ani.

După mai bine de un an de investigații, autoritățile au recuperat Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice, care au fost returnate României. Cea de-a treia brățară nu a fost găsită și rămâne în continuare dispărută.

La începutul lunii iunie, cei trei bărbați implicați în furt au fost condamnați la aproape patru ani de închisoare.

La revenirea în țară, reprezentanții Muzeului Național de Istorie au anunțat că piesa prezenta un obrăzar desprins pe o urmă veche de restaurare și o ușoară deformare, însă au precizat că procesul de restaurare nu este unul complicat și va beneficia inclusiv de colaborarea specialiștilor olandezi.

Pe parcursul lucrărilor, Muzeul Național de Istorie a României va actualiza constant o pagină dedicată proiectului de restaurare, unde vor fi prezentate etapele intervenției realizate în laboratorul instituției.