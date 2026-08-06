Pleci în vacanță cu avionul? Două servicii aparent banale îți pot scumpi vacanța cu sute de euro

Atunci când vine vorba despre bugetul pentru vacanță, mulți dintre noi vom presupune că cele mai mari cheltuieli le vom avea din cauza cazării și a meselor luate în oraș. Însă, dacă nu suntem atenți, chiar și biletul de avion poate deveni mult mai scump decât în mod obișnuit.

Dacă nu suntem atenți atunci când rezervăm un bilet de avion, există riscul să plătim mult mai mult decât am plănuit inițial. Multe companii low-cost consideră că unele servicii sunt „secundare”, așa că nu mai sunt incluse în biletul de bază. În realitate, aceste servicii sunt esențiale, iar pentru a beneficia de ele va fi nevoie să plătim în plus.

Este vorba despre lucruri precum bagajul de cabină, alegerea locului sau chiar și check-in-ul la aeroport. O analiză realizată de către compania aeriană românească AnimaWings arată că 8 din 10 călători folosesc un bagaj de cabină, iar costurile suplimentare pot fi substanțiale.

Mulți oameni ignoră costurile suplimentare

Atunci când vine vorba despre operatorii low-cost, adăugarea unui bagaj de cabină poate să coste undeva între 20 și 115 euro în plus, pe lângă costul de bază al biletului. În plus, taxa pentru check-in-ul efectuat direct în aeroport costă 40 sau chiar 55 de euro pe persoană.

Mulți oameni nu consideră aceste servicii considerate a fi „secundare”, atunci când verifică costul prețurilor de avion. Însă, pentru un cuplu, adăugarea bagajului de mână și a check-in-ului în aeroport poate crește prețul biletelor cu 120-340 de euro peste tariful inițial.

Vacanțele sunt tot mai scumpe

În plus, chiar și odată ce ajungem la destinație, încă va trebui să scoatem din buzunar mai mulți bani comparativ cu anii trecuți. De exemplu, turiștii care ajung în Italia trebuie să știe că două șezlonguri și o umbrelă pe plajă costă, în medie, de la 225 de euro în sus, pentru o săptămână. Este un preț cu 6% mai mare decât anul trecut.

Cele mai mari prețuri sunt în Sicilia, unde prețurile s-au scumpit cu 16% față de anul trecut.