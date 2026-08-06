 Câți bani a cheltuit o familie de români, cu doi copii, pentru o săptămână de vacanță în Grecia: „Vi se pare mult sau puțin?”
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Câți bani a cheltuit o familie de români, cu doi copii, pentru o săptămână de vacanță în Grecia: „Vi se pare mult sau puțin?”

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Grecia este una dintre cele mai populare destinații de vacanță printre turiștii români. Însă, din cauza scumpirilor constante, tot mai mulți turiști devin din ce în ce mai atenți la sumele de bani pe care le cheltuiesc. Iar o familie de români care și-a petrecut vacanța în Grecia a vorbit despre suma pe care a scos-o din buzunar.

Kavala se află în nordul Greciei / foto: Shutterstock
Kavala se află în nordul Greciei / foto: Shutterstock

Câteva zile de relaxare în Grecia pot ajunge să ne coste destul de mult. De acest lucru s-a convins și o familie de români care a decis să-și petreacă vacanța în această țară superbă. Familia cu doi copii a mers în orașul Kavala, din nordul Greciei, chiar vizavi de faimoasa insulă Thassos.

Iar pentru o singură săptămână petrecută în acest oraș, turiștii români au scos din buzunar nu mai puțin de 2.240 de euro. Mai precis, ei au plătit 830 de euro pentru cazare, drumul cu mașina i-a costat 311 de euro, iar mâncarea și șezlongurile au ajuns la 1.100 de euro.

Au plătit 2.240 de euro pentru o săptămână în Grecia

Familia a vorbit despre costul vacanței într-un videoclip postat pe TikTok și se întreabă dacă suma a fost mare sau nu. Internauții au vorbit despre propriile lor vacanțe și au spus că suma este una acceptabilă.

„Rezonabil; 5 nopți în Khalitea, o noapte Skopje și o noapte în Belgrad, total costuri incluzând toate cazările, aproximativ 4.000 de euro”, a scris un român care a călătorit în familie, alături de un alt adult și doi copii.

Alți oameni au spus că astfel de prețuri nu se merită, indiferent de destinație.

„Mult. Oriunde te-ai duce, o vacanță de peste 1.000 euro este mult”, a scris un internaut.

Vacanțele devin tot mai scumpe

Din păcate, un preț ridicat nu garantează întotdeauna și calitate. De acest lucru s-a convins și un român care a mers în vacanță în Bulgaria, în Albena, unde a avut o experiență de coșmar.

Mâncarea oribilă, șapte zile aceeași mâncare. Cartofi prăjiți, cartofi fierți, cartofi la cuptor, cartofi cu sos, paste roșii și paste albe. Piscina exterioară era plină de nisip. Mizerie peste tot. Șezlongurile erau ocupate cu prosoape. La baruri era foarte puțin personal și așteptai aproximativ 20 de minute pentru o băutură. Pe plajă, șezlongurile costau 15 euro pe zi”, a scris românul în mediul online.

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