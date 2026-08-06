Soluția incredibilă găsită de un bărbat din Oradea pentru a suporta canicula. Unde doarme în fiecare noapte

Valul de căldură care a cuprins Oradea i-a făcut pe mulți localnici să caute soluții pentru a suporta temperaturile sufocante. Un bărbat de 54 de ani a ales o variantă neobișnuită: și-a mutat locul de dormit în beciul blocului, unde spune că este mult mai răcoare decât în apartament.

Lucian, fost sportiv și agent de pază, spune că a încercat mai întâi să reducă temperatura din locuință folosind folie de aluminiu la geamuri, însă fără rezultat.

„Am băgat folie în geam, din aia de aluminiu, dar degeaba. În funcție de oră, în casă sunt între 30 și 36 de grade“, a declarat el pentru ebihoreanul.ro.

Cum nici ventilatoarele nu l-au ajutat, iar familia nu a vrut să instaleze aer condiționat, bărbatul a decis să își amenajeze un loc de odihnă în subsolul blocului. Lucian a curățat și a văruit încăperea, pe care o întreține constant, transformând-o într-un spațiu în care se poate odihni în zilele caniculare.

„La cât arest am făcut eu în armată, aici e domnie. Am toate condițiile“, spune acesta cu umor.

Cum arată „culcușul” improvizat

În beci, printre dulapuri, borcane și unelte, bărbatul și-a amenajat un pat improvizat, folosind o saltea și câteva carpete. Deși spațiul este modest, temperatura este mult mai suportabilă decât în apartament.

„Peste zi sunt cam 25 de grade, iar noaptea scade și mai mult. Dimineața e așa de răcoare că mă ia cu frig. Azi-dimineață mi-am pus plapuma pe mine“, a povestit Lucian.

Bărbatul spune că își începe ziua devreme, face mișcare și își plimbă câinii, iar în orele în care temperaturile devin greu de suportat preferă să coboare în subsol.

„Dacă e rău și arde tare afară, nu stau să mă coc în casă. Cobor la beci și trag un pui de somn. Când e cald, e normal să te tragi undeva la umbră“, a mai spus acesta.

În această perioadă, județul Bihor se află sub avertizări de caniculă, iar meteorologii atrag atenția asupra temperaturilor extreme și a nopților tropicale.

Tunuri de zăpadă pentru combaterea caniculei

În timp ce temperaturile extreme continuă să afecteze România, autoritățile din Brașov au găsit o soluție inedită pentru a-i ajuta pe oameni să suporte mai ușor căldura.

În Piața Sfatului a fost amplasat un tun de zăpadă care nu produce zăpadă, ci o perdea fină de apă, oferind un moment de răcoare atât localnicilor, cât și turiștilor aflați în zonă.