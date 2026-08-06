O familie oferă cazare gratuită într-o proprietate de vis din Toscana. Ce trebuie să faci în schimb

Românii interesați de o vacanță într-o regiune superbă a Italiei au la dispoziție o oportunitate de-a dreptul neașteptată. O familie din Toscana oferă cazare gratuită într-o proprietate superbă aflată la numai câteva minute de plajă. Însă, această oportunitate vine la pachet și cu unele responsabilități.

Familia din Toscana caută doi voluntari care să aibă grijă de vila luxoasă pe care o dețin, atunci când proprietarii sunt plecați. Practic, cei care își asumă acest angajament vor trebui să aibă grijă de plante și de animale și să supravegheze locuința. În schimbul acestui ajutor, familia oferă cazare gratuită într-un apartament independent, aflat într-o zonă rurală din Maremma.

Acest apartament se află la numai câteva minute de plajă, dar și de unul dintre cele mai mari și importante orașe din Italia. Proprietara vilei din sudul Toscanei este producătoare de vin iar soțul ei este scoțian, iar cei doi au împreună trei copii care deja studiază sau lucrează în străinătate.

Proprietatea se află aproape de mare

„Căutăm voluntari care să aibă grijă de proprietate atunci când călătorim și să ne ajute în grădină, în grădina de legume, iar în schimb vom oferi cazare într-un apartament independent și confortabil, aflat în apropierea locuinței noastre”, au explicat proprietarii vilei din Toscana, potrivit observatornews.ro.

Familia spune că își dorește să devină cât mai autosuficientă cu putință, așa că dezvoltă o grădină prietenoasă cu mediul. În plus, produsele recoltate pe proprietate vor fi împărțite gratuit cu voluntarii care vin să ajute.

Prețurile din Italia sunt tot mai mari

Cei interesați de această oportunitate trebuie să aibă deja mașină și ar trebui să fie dispuși să aibă grijă de proprietate vreme de cel puțin patru luni. Cazarea este oferită într-un apartament separat, dotat cu baie și bucătărie.

În acest an, vacanțele în Italia sunt mai scumpe decât în anii trecuți, iar astfel de oportunități devin tot mai tentante. Numai în Sicilia, prețurile sunt cu 16% mai mari decât anul trecut. La nivel național, în Italia, costurile s-au majorat cu aproximativ 6%.