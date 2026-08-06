De ce tot mai mulți pun un șervețel de hârtie pe podeaua bucătăriei. Trucul simplu care te scapă de o problemă enervantă

Este un obicei care, la prima vedere, poate părea a fi destul de bizar. Însă, acest truc simplu este mult mai util decât pare la prima vedere și poate să ne fie de mare ajutor în casă. Practic, tot ce trebuie să facem este să punem un șervețel de hârtie pe podeaua din bucătărie.

Împreună cu baia, bucătăria este un spațiu din casă unde vom întâlni un nivel foarte ridicat de umiditate. Iar indiferent de cât de atenți vom fi atunci când spălăm vasele și fructele, pe podea tot vor ajunge câțiva stropi de apă. În timp, acești stropi se vor acumula, iar în urma lor va apărea murdărie și urme vizibile care vor trebui curățate constant.

Din acest motiv, trucul șervețelului de hârtie este unul surprinzător de util. Practic, tot ce trebuie să facem este să punem un șervețel în zonele unde știm că apa ajunge pe podea, pentru a absorbi pe loc tot excesul de apă.

Este o metodă surprinzător de utilă

Acest truc este unul simplu, care nu necesită deloc efort din partea noastră. Șervețelul pus pe podea va absorbi picăturile de apă care în mod normal ar putea crește riscul apariției mucegaiului și al murdăriei.

În plus, un alt avantaj important al acestui truc este faptul că podeaua va rămâne uscată și nu va apărea deloc riscul de a aluneca. Metoda șervețelului de hârtie, indiferent de cât de neobișnuită poate părea, este surprinzător de utilă.

Cum poți menține podeaua curată

Desigur, acesta nu este singurul mod în care putem menține podeaua curată. Un alt sfat util este să curățăm imediat petele și lichidele vărsate, indiferent de cât de mult ne-am grăbi. Dacă sunt curățate pe loc, acestea sunt mult mai ușor de înlăturat.

De asemenea, este important să așezăm preșuri la toate intrările în locuință. Acestea vor reține o parte din murdăria de pe tălpile pantofilor, atunci când intrăm în casă.