Alertă în România! Cine riscă să rămână fără curent dacă sistemul energetic cedează. Marile orașe au luat deja măsuri

România traversează o nouă perioadă dificilă din cauza caniculei, iar consumul de energie electrică a ajuns aproape de nivelul maxim al verii. Autoritățile le cer românilor să reducă utilizarea aparatelor electrice în orele de vârf, avertizând că, dacă situația se agravează, marii consumatori industriali ar putea fi deconectați.

În prezent, producția internă nu reușește să acopere necesarul de energie, iar diferența este completată prin importuri.

Guvernul îi îndeamnă pe români să economisească energie

În ultimele zile consumul de energie a ajuns la aproape 7.600 MW, în timp ce România a produs doar aproximativ 5.300 MW, diferența fiind acoperită din importuri.

Autoritățile recomandă ca aparatele cu consum mare, precum mașina de spălat, uscătorul sau boilerul, să fie folosite între orele 11:00 și 17:00, când producția de energie solară este mai ridicată. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să stingă luminile inutile și să oprească aparatele pe care nu le folosesc.

Recomandările au stârnit reacții împărțite în rândul românilor.

„Economie? N-am făcut nimic economie eu. Pentru că e cald afară. Trebuie să punem aer condiționat, ventilatoare, să stăm așa, să ne coacem? Ce? Am ajuns pe timpul lui Ceaușescu?”, a declarat o persoană.

„Am ținut becurile care erau strict necesare. Televizoarele nu mai merg cinci, merge numai unul”, a spus un alt cetățean.

„Oricum nu am consumatori mari și, chiar dacă aș avea, nu aș face restricții. Ei zic că e pentru noi, dar e pentru ei”, a adăugat altă persoană.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că temperaturile ridicate și presiunea asupra sistemului energetic ar putea continua și în perioada următoare.

„Fac un apel către cetăţeni, autorităţi locale să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat. Va fi o perioadă de încă câteva zile, o săptămână sau două”, a declarat acesta, potrivit observator.ro.

La rândul său, expertul în energie Silvia Vlăsceanu a atras atenția că România produce prea puțină energie în raport cu necesarul.

„România are cea mai mică cantitate de energie pe cap de locuitor comparativ cu Uniunea Europeană. Nu mai ai de unde să tot reduci. Vara ne aducem aminte de răcire și iarna de încălzire. Investițiile în energie durează. Trebuie determinare, duse până la capăt, nu stopate, amânate”, a explicat aceasta.

Marile orașe au redus consumul, iar industria poate fi afectată

Pentru a reduce consumul, mai multe administrații locale au luat deja măsuri. În București a fost redus iluminatul public și au fost oprite panourile publicitare, iar decizii similare au fost adoptate și în Iași, Brașov și Oradea.

Autoritățile avertizează că, dacă situația se înrăutățește, marii consumatori industriali ar putea fi deconectați temporar de la rețeaua electrică.

„Problemele pot apărea în condiţiile în care grupul de la Cernavodă nu mai poate funcţiona sau în situaţia în care importurile în orele de seară nu mai pot fi făcute”, a precizat Ilie Bolojan.

Facturile la curent ar putea crește

Criza energetică ar putea aduce noi scumpiri la energia electrică în perioada următoare. Unii furnizori au început deja să trimită oferte cu tarife mai mari, iar specialiștii îi sfătuiesc pe consumatori să compare prețurile disponibile înainte de a accepta noile contracte. Schimbarea furnizorului este gratuită și nu afectează alimentarea cu energie electrică.