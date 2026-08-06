 Metoda „cepei” care te ajută să faci ordine în casă fără stres. Trucul simplu recomandat de specialiști
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Metoda „cepei” care te ajută să faci ordine în casă fără stres. Trucul simplu recomandat de specialiști

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Indiferent de cât de des facem curat în restul casei, de cele mai multe ori va exista un șifonier sau un colț al unei camere pe care tot amânăm să-l curățăm. Iar pe măsură ce amânăm lucrurile și mai mult, devine tot mai greu să facem ordine în aceste locuri.

Este o metodă simplă și utilă / foto: IStock
Este o metodă simplă și utilă / foto: IStock

Chiar dacă restul casei noastre este complet curat, există situații în care rămâne un anumit șifonier sau un colț dintr-o cameră în care avem haine sau obiecte aruncate la grămadă. Însă, aceste locuri nu au deloc un aspect estetic plăcut, așa că devine important să facem ordine. Din fericire, potrivit goodhousekeeping.com, există o metodă simplă care ne va ajuta să facem ordine mult mai ușor.

Metoda cepei este perfectă pentru acele momente în care trebuie să facem ordine în spații mari, pline de obiecte de care vrem să scăpăm. Practic, această metodă ne ajută să nu ne simțim copleșiți de situație, atunci când începem să facem curat.

Este metoda perfectă de a face ordine în casă

Practic, cu ajutorul acestei metode, în loc să decidem ce vom face cu fiecare obiect din cameră, vom trata lucrurile într-un mod diferit. La fel ca atunci când decojim o ceapă, această metodă ne propune să tratăm fiecare strat de dezordine într-un mod separat.

Atunci când vom elimina cele cinci straturi de dezordine, camera va arăta cu totul altfel. Această metodă nu este menită pentru o curățenie superficială, ci ne va ajuta să resetăm complet un anumit spațiu.

Camera va fi mai curată ca niciodată

Primul strat de dezordine este reprezentat de diversele obiecte sparte. Acestea sunt cel mai ușor de eliminat deoarece nu vom sta să ne gândim dacă le vom păstra sau dacă le vom muta în altă cameră.

Al doilea strat este reprezentat de obiectele duplicate. Orice fel de haină sau accesoriu pe care le avem de mai multe ori este ușor de înlăturat. Practic, vom scăpa de copii și vom păstra doar un singur obiect.

Apoi, trebuie să trecem la obiectele pe care nu le folosim niciodată. Dacă găsim ceva de care nu am avut nevoie vreme de mai multe luni, este greu de crezut că vom avea nevoie de acest obiect vreodată.

Curățenia va fi mai ușoară ca oricând

Al patrulea strat este reprezentat de obiectele care trebuie puse înapoi la locul de unde au fost luate. Indiferent dacă este vorba despre haine sau cărți, dacă au fost luate din altă parte a casei, trebuie returnate.

Ultimul strat este reprezentat de obiectele pe care le ținem deoarece credem că ne vor fi utile în situații foarte precise sau rare. Poate fi vorba despre haine care nu ne mai vin sau alte lucruri pe care nu le-am utilizat de o bună bucată de timp. Este important să ne gândim precis dacă chiar mai avem nevoie de aceste lucruri.

De asemenea, specialiștii mai spun că nu trebuie să distragem atenția atunci când facem ordine în casă. Acesta nu este momentul în care să ne gândim la rearanjarea mobilierului sau la o curățenie profundă, ci trebuie să ne concentrăm asupra problemei din fața noastră.

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