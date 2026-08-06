Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Albania. Toți s-au îmbolnăvit după ce au intrat în mare: „Apa era uneori tulbure”

O familie de români susține că vacanța petrecută în Vlore, una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul Albaniei, s-a transformat într-un adevărat coșmar. După câteva zile petrecute la plajă și în mare, toți membrii familiei s-ar fi îmbolnăvit și au fost nevoiți să își schimbe planurile de concediu.

Experiența a fost povestită de unul dintre turiști pe un forum dedicat vacanțelor, unde a explicat că alesese această destinație după o vizită mai veche în Durres. Românul spune că a rezervat o cazare chiar pe plajă, pentru mai mult confort, însă lucrurile au luat rapid o întorsătură neplăcută.

„M-a pus dracu' să vin în Albania la mare, mai precis în Vlore, după ce acum patru ani am petrecut două săptămâni interesante în sălbaticul Durres, unde am zis că nu mă mai întorc. Evident, mi-am luat cazare pe plajă, în prima linie, ca să fie cât mai comod pentru mine și pentru ai mei”, și-a început acesta relatarea.

După două-trei zile de baie în mare, întreaga familie ar fi început să prezinte simptome specifice unei gastroenterocolite.

„După două-trei zile de bălăceală în minunata mare din centrul orașului Vlore, în ciuda faptului că apa era uneori tulbure și veneau tot felul de mirosuri de canalizare, am zis că ni se pare, că suntem noi fițoși.

Ne-am pomenit însă cu toții cu simptome clare ale unei infecții de tip gastroenterocolită, care nu reacționa la niciun fel de medicament”, a scris turistul.

Acesta susține că, după ce a discutat cu mai multe persoane, a aflat că problemele ar putea avea legătură cu sistemele de canalizare și epurare.

„După o serie de «săpături» făcute în stânga și în dreapta am aflat că sistemele de epurare ale marilor orașe din Albania sunt varză, nu reușesc să filtreze toate apele uzate și le deversează în mare, constituind astfel un pericol public pentru cei care vin în concediu”, susține acesta.

Au plecat din Vlore și spun că s-au simțit mai bine

Românul afirmă că starea familiei s-a îmbunătățit după ce au decis să își continue vacanța într-o altă zonă din sudul litoralului albanez.

„Ne-am pierdut vreo patru-cinci zile din concediu încercând să ne refacem starea de sănătate, iar de când am ales să plecăm din oraș mai spre sud, totul a revenit la normal”, a mai relatat acesta.

La finalul mesajului, bărbatul i-a avertizat pe cei care aleg Albania ca destinație de vacanță să fie atenți unde intră în mare.

„Aveți grijă în ce ape vă scăldați. Nu aș vrea să atașez poze cu ce am văzut în mare la Vlore. Din acest motiv, pe viitor va fi «never again». Luați aminte să nu pățiți și voi la fel”, a transmis acesta.

Relatarea românului a adunat numeroase comentarii. Unii internauți au spus că au trecut prin experiențe asemănătoare în Vlore sau Durres, în timp ce alții au susținut că și-au petrecut concediile în Albania fără să întâmpine astfel de probleme.

Vlore este unul dintre cele mai importante orașe de pe litoralul Albaniei și una dintre destinațiile preferate de turiștii români în sezonul estival.