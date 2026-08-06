Bei apă minerală zilnic? Iată ce efecte poate avea asupra organismului, potrivit nutriționiștilor

Apa minerală carbogazoasă este alegerea principală a multor români. Acest tip de apă se găsește în fiecare magazin din țară, dar, atunci când începem o dietă strictă, devine important să știm precis cum ne poate afecta această apă sănătatea.

Cu toții am băut apă minerală de-a lungul timpului iar pentru mulți români, acest sortiment de apă este cel la care apelează aproape de fiecare dată. Însă, când vrem să fim mai atenți la dietă și la starea noastră generală de sănătate, devine important să știm dacă apa minerală poate avea efecte negative asupra organismului nostru.

În primul rând, trebuie să știm că apa acidulată ne poate hidrata la fel de eficient precum cea plată, sau oricare alt lichid. Potrivit marthastewart.com, problema atunci când vine vorba despre acest tip de apă este faptul că ajungem să bem cantități mai mici.

Cât de bine te poate hidrata apa minerală

„Conform cercetărilor, apa plată și apa carbogazoasă hidratează în mod echivalent. Cu toate acestea, avem tendința să bem mai puțin atunci când vine vorba despre apa carbogazoasă”, a explicat specialista Lauren Slayton. Dacă bem, în principal, apă minerală, trebuie să avem grijă să consumăm o cantitate optimă în fiecare zi.

În plus, această apă ne poate ajuta să trecem peste dorința de a consuma sucuri acidulate dulci.

„Spre deosebire de băuturile îndulcite, apa carbogazoasă are, în general, zero calorii, zero sodiu, zero carbohidrați și zero grăsimi, ceea ce o face o opțiune excelentă pentru menținerea unui nivel scăzut al caloriilor, sodiului, grăsimilor și carbohidraților”, spune și nutriționista Sylvia Klinger.

Ambele nutriționiste spun că ideea că apa minerală ar fi periculoasă pentru sănătatea oaselor este doar un mit.

La ce alte băuturi mai poți apela în timpul verii

Desigur, apa, indiferent de care ar fi aceasta, nu este singura modalitate de a ne menține hidratați pe timp de vară. Sucul de legume, inclusiv de roșii, este o altă opțiune sănătoasă pe care o avem la dispoziție.

De asemenea, apa de cocos sau laptele cu ciocolată sunt alte variante utile. Mai ales dacă facem antrenamente fizice, laptele poate fi o băutură foarte utilă atunci când plecăm de la sală.