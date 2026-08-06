 Leguma pe care nu ar trebui să o pui niciodată în frigider. Se strică mult mai repede
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Leguma pe care nu ar trebui să o pui niciodată în frigider. Se strică mult mai repede

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Atunci când revenim de la cumpărături, mulți dintre noi vom pune totul în frigider aproape din instinct. Însă, unele alimente nu rezistă deloc în fața temperaturilor reci. Iar un anumit produs care, în mod normal, se poate menține chiar și luni de zile în cămară, se poate strica foarte repede atunci când este pus în frigider.

Cartofii nu trebuie ținuți în frigider
Cartofii nu trebuie ținuți în frigider

Cartofii se numără, fără doar și poate, printre cele mai versatile alimente din bucătăria noastră. Ei pot fi pregătiți în nenumărate modalități, folosind aproape orice fel de ingredient avem la îndemână. Însă, cartofii nu sunt deloc la fel de flexibili și atunci când vine vorba despre modul în care trebuie depozitați.

Dacă sunt puși în frigider, cartofii se vor strica foarte repede. Potrivit marthastewart.com, temperaturile reci vor afecta complet acest aliment.

Cartofii nu trebuie ținuți în frigider

Atunci când cumpărăm cartofi, cel mai bine este să-i depozităm într-un spațiu întunecat, cât mai rece și aerisit. Cămara este perfectă pentru cartofi, care ar trebui să fie ținuți la o temperatură constantă cuprinsă între 5 și 10 grade. Desigur, acest prag este mult mai rece decât o cameră obișnuită, însă rămâne mai cald decât interiorul frigiderului.

De asemenea, ei nu ar trebui ținuți în pungi de plastic, deoarece acestea vor menține umiditatea la un nivel ridicat și vor afecta cartofii. Potrivit experților, ei nu ar trebui depozitați alături de ceapă, deoarece se vor strica mai repede.

Frigul va afecta cartofii

Potrivit specialiștilor, atunci când sunt ținuți în frigider, nu este deloc exclus ca temperaturile reci să ofere un gust neobișnuit de dulce cartofilor. În plus, aceștia pot căpăta o culoare neobișnuită și se vor și strica mult mai repede decât în mod normal.

Iar cartofii nu sunt singurele alimente care nu ar trebui ținute la rece. Potrivit specialiștilor, alte produse care pot fi distruse de temperaturile reci sunt roșiile, bananele, ceapa, usturoiul, pepenele întreg, morcovii și chiar și sfecla.

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