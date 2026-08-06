 Gestul care a indignat o țară întreagă. Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan
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Gestul care a indignat o țară întreagă. Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan

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Un gest făcut din dragoste s-ar putea transforma într-o problemă serioasă cu legea. Bărbatul care a desenat cu spray o inimă și numele „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan este căutat de polițiști și comisarii Gărzii de Mediu, după ce imaginile au devenit virale. Potrivit unor surse din anchetă, acesta riscă atât sancțiuni contravenționale, cât și deschiderea unui dosar penal privind fapta.

Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan / foto: arhiva Click!
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan / foto: arhiva Click!

Autoritățile au anunțat că au demarat o anchetă pentru identificarea turistului surprins în timp ce vandaliza formațiunea stâncoasă de pe unul dintre cele mai vizitate drumuri din România.

„În momentul de față se fac verificări, cel mai probabil acesta va suporta consecințe contravenționale și va fi deschis un dosar in rem (n.red. privind fapta)”, au transmis surse din anchetă pentru Digi24.

La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au precizat că verificările sunt desfășurate împreună cu Garda de Mediu.

„La data de 5 august 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi intervenit asupra unor formaţiuni stâncoase, din zona Transfăgărăşan, prin realizarea unui desen. Ulterior, au fost informaţi reprezentanţii Gărzii de Mediu Argeş cu privire la această situaţie şi au fost demarate verificări, în comun, în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei şi luării măsurilor legale care se impun”, au transmis oficialii IPJ Argeș.

Bărbatul a fost filmat în timp ce desena cu spray pentru graffiti o inimă și o declarație de dragoste pentru o femeie pe nume Anna. Imaginile, publicate de reprezentanții Salvamont, au generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, unde mulți internauți au cerut ca autorul să fie identificat și sancționat.

Ce riscă bărbatul

Potrivit legislației în vigoare, pentru desene sau inscripții neautorizate pe bunuri, autorul poate primi o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, acesta poate fi obligat să îndepărteze inscripția și să suporte costurile pentru repararea pagubelor produse. Totodată, bunurile folosite la comiterea faptei, precum spray-urile sau vopselele, pot fi confiscate.

În funcție de concluziile anchetei, fapta poate atrage și răspundere penală pentru infracțiunea de distrugere, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală. Dacă sunt afectate bunuri din patrimoniul cultural, sancțiunile pot ajunge la 1 până la 5 ani de închisoare, iar persoana vinovată este obligată să acopere integral prejudiciul produs.

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