Nepoatele i-au moștenit vocea și frumusețea! Trucul Mariei Dragomiroiu pentru părul lung de un metru: „Atenție, nu se dă pe rădăcină”

Maria Dragomiroiu (71 de ani), solista cu voce de aur și păr superb, lung de un metru, e tare mândră de nepoatele ei, care i-au moștenit frumusețea. Am aflat cum își îngrijește artista podoaba capilară, numai cu produse din frigider și din cămară. Iar hairstylistul Cristi Pascu ne oferă câteva sfaturi, exclusiv prin intermediul Click!, pentru un look de nota zece, pe vreme de caniculă.

1/8 Maria Dragomiroiu, mândră de cele trei nepoate, care i-au moștenit frumusețea

Trucul Mariei Dragomiroiu pentru un păr sănătos: „Ulei de măsline și gălbenuș de ou”

Maria Dragomiroiu susține că nu a trecut niciodată pragul saloanelor de înfrumusețare, având propriul truc, pentru un păr lung și sănătos, chiar și acum, la vârsta ei, de 71 de ani:

„Cândva, când am avut probleme cu părul și cădea foarte mult, m-a ajutat săpunul de casă, dar și un amestec, care face minuni, din gălbenuș de ou, ulei de ricin şi ulei de măsline. Acest tratament se dă pe păr. Dacă dați numai cu ulei de măsline, nu se dă și pe rădăcină.

Veți vedea că este mai lucios și mai sănătos, crește frumos. Când mă tund, nu arunc firele de păr, am învățat din bătrâni că părul se îngroapă, la rădăcina unui copac, că nu este bine să îl arunci la gunoi”, a menționat vedeta, într-un interviu exclusiv pentru Click!

De altfel, artista poartă părul lung, încă din anii tinereții, și nici că a dorit vreodată să îl scurteze, fanii admirându-i, în concerte, nu numai vocea, ci și podoaba capilară de invidiat.

Cristi Pascu, hairstylistul vedetelor, recomandă pentru păr uleiul de argan

Exclusiv prin intermediul Click!, hairstylistul vedetelor Cristi Pascu vă vine în ajutor cu câteva sfaturi utile, pentru această perioadă, de caniculă. Consideră însă mai potrivit, pentru păr, uleiul de argan:

„O picătură sau două de ulei de argan se aplică pe lungimea părului, atât dimineața, cât și seara, după care îl periem. Atenție, nu se dă pe rădăcină, ci numai de la jumătatea firului în jos.

Pe părul scurt evitați să dați, nu prea pățește nimic vara, din cauza căldurii. Uleiul de argan este singurul ulei natural care intră în structura firului de păr și nu are efect de îngrășare a părului”, a menționat acesta, exclusiv pentru Click!

„Sunt o bunică fericită!”

Două dintre nepoatele Mariei Dragomiroiu, Alexandra și Ana Elisabeta, au însă și o voce de invidiat. Împreună au susținut un mic recital muzical, la petrecerea organizată de ziua bunicului, Bebe Mihu, dovedind că așchia nu sare departe de trunchi. Invitații le-au aplaudat și le-au lăudat talentul artistic, chiar dacă se află la debut:

„Nepoții mei au crescut, avem și studenți, și la școală, am patru nepoți, trei fete și un nepot. Ce să îi mai cer eu lui Dumnezeu, sunt o mamă și o bunică fericită! Îmi doresc să mai pot să cânt, am multe proiecte”.

„Când văd că mă îngraș vreun kilogram...”

Artista arată impecabil, reușind să fenteze trecerea timpului, anii din buletin. A recunoscut că mai trece pe dietă, când acul cântarului îi arată că a depășit greutatea ideală:

„Trebuie să-mi păstrez starea de sănătate, dacă văd că mă îngraș vreun kilogram, mănânc mai puțin. Fără sacrificii nu se poate în viață!”, a menționat Maria Dragomiroiu, într-un recent interviu pentru Prima TV.