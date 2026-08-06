Gina Pistol și Smiley își ridică casa visurilor! Imaginile de pe șantier au făcut furori: „Pasul cel mai important este deja gata”

Gina Pistol și Smiley au început un nou capitol din viața lor. Cei doi construiesc două locuințe și, pentru a putea urmări îndeaproape lucrările, au renunțat temporar la casa în care au locuit în ultimii ani și s-au mutat cu chirie într-un apartament din București.

Recent, prezentatoarea TV le-a arătat fanilor imagini de pe șantier și a dezvăluit că una dintre case a ajuns deja în faza de construcție „la roșu”.

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol și Smiley au cumpărat două terenuri. Pe unul dintre ele, aflat în București, își construiesc locuința în care vor trăi alături de fiica lor, Josephine, iar pe cel de-al doilea, situat într-o zonă de munte, vor ridica o casă de vacanță.

Entuziasmată de evoluția proiectului, Gina Pistol a publicat un videoclip din viitoarea locuință și le-a oferit urmăritorilor o privire asupra șantierului.

În imagini, vedeta a făcut și o glumă, arătând spre o găleată cu mortar despre care a spus că ar putea deveni, în curând, locul în care își va savura cafeaua.

S-au mutat cu chirie până la finalizarea proiectului

„Pasul cel mai important este deja gata”, a spus Gina Pistol pe Instagram, alături de imaginile din viitoarea casă.

Înainte de începerea construcției, Gina Pistol și Smiley au locuit într-o vilă de la marginea Capitalei, unde și-au petrecut ultimii ani împreună și au crescut-o pe fiica lor, Josephine. Acum, cei doi au ales să se mute temporar într-un apartament din București, urmând ca, după finalizarea lucrărilor, să se stabilească în noua locuință construită după propriile dorințe.

Gina Pistol, mărturisiri emoționante despre familia sa

Recent, Gina Pistol a vorbit deschis despre relația cu tatăl său și despre legătura specială pe care o are cu mama sa.

Invitată în podcastul realizat de Sore, prezentatoarea TV a mărturisit că mult timp a simțit că nu aparține cu adevărat nimănui din punct de vedere emoțional și că acest sentiment s-a schimbat odată cu venirea pe lume a fiicei sale, Josephine, despre care spune că este primul suflet căruia simte că îi aparține.