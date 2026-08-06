 Vacanța din Grecia îi priește Elenei Gheorghe. Cum își menține silueta perfectă
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Vacanța din Grecia îi priește Elenei Gheorghe. Cum își menține silueta perfectă

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Elena Gheorghe profită de vacanța petrecută în Grecia alături de familie și le împărtășește fanilor momente din concediu. Artista s-a afișat într-un costum de baie roșu din două piese, iar forma sa fizică a atras imediat atenția.

Elena Gheorghe, imagini superbe din vacanța în Grecia / foto: arhiva Click!
Elena Gheorghe, imagini superbe din vacanța în Grecia / foto: arhiva Click!

Cântăreața spune că se bucură de preparatele locale, însă nu renunță nici în vacanță la sport, pentru a păstra un echilibru. Elena Gheorghe a povestit că se răsfață cu preparatele tradiționale din Grecia, dar merge zilnic la sală pentru a se menține în formă.

„Suntem pe o plajă superbă din Grecia, unde răsăriturile și apusurile sunt parcă rupte din Rai, tavernele te îmbie la fiecare pas, iar fiecare masă este o bucurie. Și da, îmi fac toate poftele, dar merg la sală zilnic, ca să pot păstra echilibrul”, a povestit artista.

Vacanța i-a oferit Elenei Gheorghe și ocazia de a reflecta la cât de repede cresc cei doi copii ai săi, Nicholas și Amelie.

„«Soarele meu» și «Luna mea», așa cum îmi place să-i alint pe «cei mici», cresc mai repede decât aș fi vrut. Nico m-a întrecut de mult, iar Ame vine puternic din urmă. Timpul nu așteaptă pe nimeni. Dar un lucru îl știu sigur: brațele noastre vor rămâne mereu la fel de încăpătoare, indiferent cât de mari vor fi. Vor avea întotdeauna loc pentru ei, pentru visele lor și pentru fiecare alegere pe care o vor face în viață”, a mărturisit cântăreața.

Regula pe care și-a impus-o în concediu

Artista a dezvăluit că și-a propus să folosească telefonul mobil cât mai puțin în timpul vacanței, pentru a se bucura cu adevărat de momentele petrecute alături de familie.

„Mi-am promis că în această vacanță voi folosi telefonul maximum 30 de minute pe zi. Doar pentru fotografii și pentru un mesaj celor de acasă că suntem bine. Și atunci am realizat cât de norocoși am fost noi, cei care am trăit din plin viața înainte să existe lumea virtuală. Mi-am amintit cât de frumoasă era viața când eram cu adevărat prezenți. Când o conversație dura ore, iar un apus era privit până la capăt, nu doar fotografiat”, a mărturisit cântăreața.

La final, Elena Gheorghe a explicat că își dorește ca această regulă să rămână valabilă și după întoarcerea acasă.

„Ne păcălim că ne relaxăm atunci când scrollăm la nesfârșit. În realitate, doar amorțim timpul. Iar timpul este singurul lucru pe care nu îl vom putea recupera niciodată. Sper ca această regulă pe care mi-am impus-o în vacanță să devină un obicei și acasă. Să fiu online strict cât este necesar, fără să mă mai las păcălită de iluzia că «mai aflu ceva». Pentru că, de multe ori, este mai bine să știi mai puțin și să trăiești mai mult, să fii prezent, să trăiești cu adevărat fiecare clipă. Să nu lași viața să treacă pe lângă tine în timp ce privești un ecran”, a încheiat artista.

A împlinit recent 41 de ani

La sfârșitul lunii iulie, Elena Gheorghe și-a sărbătorit cea de-a 41-a aniversare. Artista a avut parte de o petrecere surpriză organizată de familie și prieteni, după ce soțul ei a convins-o că merg doar la o cină în doi.

Emoționată de gestul celor dragi, cântăreața le-a mulțumit pentru surpriză și a mărturisit că se simte recunoscătoare și binecuvântată pentru oamenii pe care îi are alături.

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