 Laura Cosoi, imagini emoționante cu fiicele sale: „Cam așa a început povestea lor”
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VideoLaura Cosoi, imagini emoționante cu fiicele sale: „Cam așa a început povestea lor”

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Laura Cosoi a transmis un mesaj plin de emoție pentru cele cinci fiice ale sale, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. După ce a devenit recent mamă pentru a cincea oară, actrița a publicat imagini cu familia sa și a vorbit despre legătura specială dintre surori, o relație care, potrivit mesajului său, a început încă din primele momente ale vieții.

Laura Cosoi / Foto: Facebook
Laura Cosoi / Foto: Facebook

În imaginile publicate apar momente din viața familiei, cu fetițele împreună, surprinse în diferite ipostaze. Mesajul transmis de Laura Cosoi este dedicat celor cinci surori, cărora le spune că vor fi una lângă cealaltă pe tot parcursul vieții.

Povestea care a început la maternitate

Laura Cosoi a povestit că începutul relației dintre surori a avut loc încă de la prima lor întâlnire, la maternitate. De atunci, cele cinci fete au început să construiască o legătură care va continua de-a lungul anilor.

„Cam așa a început povestea lor, cu prima întâlnire la maternitate”, a transmis Laura Cosoi în mesajul dedicat fiicelor sale.

Actrița a vorbit despre drumul pe care îl vor parcurge împreună cele cinci surori, despre momentele pe care le vor împărtăși și despre faptul că vor fi sprijin una pentru cealaltă.

Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, surorile care cresc împreună

Laura Cosoi le-a enumerat pe cele cinci fiice ale sale, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, în mesajul adresat familiei sale. Vedeta a transmis că acestea vor rămâne alături una de cealaltă, crescând împreună și fiind parte importantă din viața fiecăreia.

„Și, de acum, vor fi împreună pe tot parcursul vieții, ținându-se de mână, crescând una lângă cealaltă, fiindu-și sprijin, bucurie și acasă”, a mai scris Laura Cosoi.

Imaginile alături de mesaj surprind apropierea dintre membrele familiei și momentele petrecute împreună de cele cinci fetițe.

Mesajul transmis de părinți pentru cele cinci fiice

La finalul mesajului, Laura Cosoi și partenerul său au transmis un gând de iubire pentru cele cinci fiice ale lor.

„Rita, Vera, Lara, Aida și Nina Vă iubim, mami și tati”, a fost mesajul care a însoțit imaginile publicate.

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