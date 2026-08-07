Transformare spectaculoasă pentru Russell Crowe. Cum arată acum celebrul actor după ce a slăbit 25 de kilograme

Russell Crowe, actorul australian recompensat cu Premiul Oscar pentru rolul din filmul „Gladiatorul”, a atras din nou atenția publicului după ce a afișat o schimbare fizică spectaculoasă. La 62 de ani, artistul a reușit să slăbească 25 de kilograme și să revină la o formă fizică ce amintește de perioada în care îl interpreta pe Maximus Decimus Meridius, personajul care i-a adus succesul la Hollywood.

În ultimii ani, greutatea actorului a fost intens comentată atât de presa internațională, cât și de admiratorii săi. Russell Crowe ajunsese să cântărească 126 de kilograme, acumularea acestora fiind pusă pe seama cerințelor unor roluri cinematografice, dar și a unui stil de viață mai puțin strict. Cele mai recente imagini publicate de actor arată însă o transformare remarcabilă, rezultatul unui program riguros de antrenamente și al unui regim alimentar echilibrat.

Fotografia din sala de fitness care a atras atenția fanilor

Russell Crowe a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie realizată într-o sală de fitness, în care apare alături de starul WWE Drew McIntyre. Actorul poartă un maiou negru care îi pune în evidență brațele tonifiate, iar zâmbetul larg completează imaginea unei schimbări evidente.

Postarea a fost rapid apreciată de fani, care au remarcat forma fizică excelentă în care se află actorul la 62 de ani.

„La sală cu Drew McIntyre. Un tip grozav. Un om extraordinar!”, a scris Russell Crowe în descrierea fotografiei publicate pe contul său de Instagram.

În aceeași postare, actorul a anunțat că a încheiat filmările pentru producția „The Last Druid”, un proiect cinematografic filmat în Spania, unde s-a aflat încă din luna mai.

Cum a reușit actorul să slăbească 25 de kilograme

Potrivit Hola, Russell Crowe a urmat un program care a combinat antrenamente intense de forță cu un regim alimentar strict și echilibrat. Rezultatul a fost o scădere în greutate de 25 de kilograme și o revenire la un tonus fizic care amintește de perioada în care interpreta celebrul personaj Maximus.

Pe lângă exercițiile fizice și schimbările din alimentație, actorul spune că un rol important în această transformare l-a avut și reducerea consumului de alcool.

Russell Crowe: „Acum încerc să nu mai beau din impuls”

Actorul a vorbit deschis despre obiceiurile sale și despre schimbările pe care le-a făcut odată cu înaintarea în vârstă.

„Sunt un fan al băuturii. Face parte din moștenirea mea culturală și din originea mea… Dar, pe măsură ce îmbătrânești, începi să descoperi anumite lucruri despre tine”, a declarat Russell Crowe.

Acesta a adăugat că încearcă să fie mai atent și să nu mai consume alcool din impuls.

„Acum încerc să nu mai beau din impuls”, a mai spus actorul.