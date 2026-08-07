 Ce lovitură a primit Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”
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Ce lovitură a primit Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”

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Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj amplu pe Instagram, în care vorbește despre o modificare făcută pe pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner, chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea sportivului, pe 17 iulie 2026. Vedeta afirmă că secțiunea dedicată vieții personale a acestuia a fost eliminată, ceea ce, în opinia sa, echivalează cu ștergerea ultimilor 12 ani petrecuți împreună.

Mihaela Rădulescu / Foto: facebook
Mihaela Rădulescu / Foto: facebook

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu a explicat și ce s-a întâmplat cu paginile oficiale de socializare ale lui Felix Baumgartner. Potrivit acesteia, un fost angajat Red Bull, identificat doar prin inițialele M.H., a preluat administrarea conturilor de Instagram și Facebook ale sportivului, la solicitarea familiei. Vedeta spune că nu vede nimic nepotrivit în această decizie, întrucât persoana respectivă a lucrat ani de zile în cadrul Red Bull Media House și a avut o relație profesională apropiată cu Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu spune că modificarea a fost făcută chiar în ziua comemorării

Potrivit vedetei, problema a apărut în aceeași zi în care familia și apropiații îl comemorau pe Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu susține că pagina de Wikipedia a fost editată, iar singura secțiune eliminată a fost cea referitoare la viața personală a sportivului.

În mesajul publicat pe Instagram, aceasta afirmă că astfel au fost eliminate informațiile referitoare la ultimii 12 ani din viața lui Felix Baumgartner, perioadă în care cei doi au format un cuplu.

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România”, a scris Mihaela Rădulescu.

Vedeta susține că modificarea nu ar fi fost întâmplătoare și vorbește despre ceea ce consideră a fi o încercare de rescriere a vieții personale a lui Felix Baumgartner.

„Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o”

În continuarea mesajului, Mihaela Rădulescu afirmă că există persoane care încearcă să schimbe imaginea publică a relației lor.

„Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o versiune diferită, modificată ca să se potrivească intereselor actuale. Doamne, trebuie să le fie frică de mine…”, a transmis vedeta.

Aceasta mai spune că expresia „Aia nu a fost o viață împărtășită” pare să fi devenit, în opinia sa, „un proiect în desfășurare”, despre care afirmă că ar implica mai multe persoane.

Mihaela Rădulescu se întreabă dacă vor urma și alte încercări de a-i șterge urmele

În finalul postării, Mihaela Rădulescu ridică mai multe semne de întrebare cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare.

„Crezi că vor încerca să-mi șteargă și paginile de social media? Sau sutele de articole din presă despre relația noastră? Sau miile de fotografii și videoclipuri cu noi, din toată lumea sau… doar de acasă, la micul dejun?”, a scris vedeta.

Pentru a-și susține afirmațiile, Mihaela Rădulescu a publicat două capturi de ecran din istoricul de editare al paginii de Wikipedia a lui Felix Baumgartner. Potrivit acesteia, una dintre imagini surprinde revizia din 17 iulie 2026, ora 19:54, în care editorul ar fi justificat eliminarea secțiunii „Viața personală” prin mențiunea „blog, not a reliable source”. Vedeta consideră că această modificare reprezintă o încercare de a elimina din prezentarea publică a sportivului perioada în care cei doi au avut o relație.

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