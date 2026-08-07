Adina Buzatu, în periplu la mănăstiri în Bucovina, împreună cu fiica Sara și logodnicul acesteia! Cu ce bunătăți s-a răsfățat: „Am venit cu două kilograme în plus”

Adina Buzatu tocmai ce s-a întors dintr-o vacanță de vis petrecută pe meleagurile Bucovinei. Cunoscuta stilistă a fost însoțită de fiica ei, Sara, și logodnicul acesteia. Mănăstirile Voroneț, Humor sau Moldovița au fost incluse în itinerariu.



1/11 Adina Buzatu a petrecut zile de vis în Bucovina, alături de fiica ei și logodnicul acesteia foto: arhivă personală

În toiul verii, Adina Buzatu a decis să ia o gură de aer curat de Bucovina! Apreciate stilistă a avut parte, zilele trecute, de o vacanță de vis pe meleagurile românești, alături de fiica ei, Sara, și logodnicul acesteia, Luca.

Abia întoarsă din vacanță, Adina ne-a povestit că a rămas impresionată de potențialul turistic imens al zonei Bucovinei. Stilista și familia ei nu puteau să rateze în periplul lor și celebrele lăcașuri sfinte Voroneț, Humor sau Moldovița.

Adina Buzatu a petrecut zile de vis în Bucovina

Iată cu ce amintiri frumoase a revenit acasă:

„Am ales să merg la Festivalul Trufelor din Bucovina pentru că eu cred că astfel de inițiative merită susținute și promovate. România are nevoie de oameni care construiesc, care pun o regiune pe hartă și îi fac pe alții să o descopere.

Am plecat împreună cu Sara, fiica mea, cu Luca, logodnicul ei, și câțiva prieteni apropiați. Am vizitat Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humor, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Dragomirna și Muzeul Satului Bucovinean. Cu fiecare loc am înțeles și mai bine de ce Bucovina este una dintre cele mai frumoase destinații din România.

Toată lumea vorbește despre peisajele spectaculoase ale Bucovinei. Eu am plecat impresionată de oamenii ei. Oameni care nu doar păstrează tradițiile, ci le trăiesc și le duc mai departe, cu demnitate și cu mult suflet.

Cred că promovarea turismului românesc este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Dacă noi nu vorbim despre frumusețea României, nu o va face nimeni în locul nostru.

M-am întors acasă cu o convingere și mai puternică: cea mai valoroasă atracție turistică a unei regiuni nu este peisajul. Sunt oamenii care îi dau identitate. Iar Bucovina este una dintre cele mai frumoase dovezi că omul sfințește locul”, a declarat Adina Buzatu, în exclusivitate pentru Click!

„Am mâncat poale-n brâu abia scoase din cuptor”

Periplul prin Bucovina a reprezentat și o adevărată experiență gastronomică pentru vestita stilistă, care a revenit acasă cu câteva kilograme în plus.

„Dacă tot vorbim sincer, există și o… provocare în Bucovina. Oamenii sunt atât de ospitalieri, iar mâncarea este atât de bună, încât pur și simplu nu ai cum să refuzi. Fiecare gazdă vrea să te primească așa cum știe ea mai bine, cu bunătăți făcute în casă. Și, sincer, nici nu-ți vine să spui «nu». Nu doar din politețe, ci pentru că totul este incredibil de gustos.

Am mâncat poale-n brâu scoase fierbinți din cuptor la Popasul Domnesc, cel mai bun balmoș cu trufe la Festivalul Trufelor și o friptură pe care cu siguranță nu o voi uita prea curând. Totul pregătit din ingrediente proaspete, locale, cu măiestria și generozitatea specifice bucovinenilor.

Da, m-am întors acasă cu două kilograme în plus. Și o spun fără nicio urmă de regret: au meritat fiecare gram. Câteva zile de sală și puțin mai multă atenție la alimentație rezolvă tot. Dar experiența culinară pe care am trăit-o în Bucovina era pur și simplu prea bună ca să o ratez”, a mai povestit reputată stilistă, pentru Click!