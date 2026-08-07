Raluca Podea a terminat a treia facultate: „Eu prefer să învăț decât să fac influencereală”

Raluca Podea (38 de ani) are un motiv de mândrie și de bucurie. Sexy vedeta a învățat pe rupte, a avut sprijinul familiei sale și cu multă ambiție și determinare a reușit să termine cea de-a treia facultate. Pentru Click!, Raluca Podea ne-a declarat că preferă să învețe decât să fie influencer!

1/6 Raluca Podea a terminat a treia facultate și e foarte fericită

„Astăzi închid un capitol important și deschid altul cu fruntea sus: am terminat a treia facultate!”

„Eu prefer să învăț decât să fac influencereală! Nu sunt genul și nu vreau să fac ceva ce face toată lumea și atunci o să vin cu ceva nou. Aștept, nu vreau încă să dezvălui foarte multe! A doua facultate a fost o pasiune de-a mea pe care am avut-o din copilărie și pe a treia am făcut-o pentru că am vrut să-mi schimb direcția în viață și o să aflați mai multe pe parcurs… Specializările se vor aduna toate la un moment dat ca să îmi pot face o carieră de succes!”, ne-a declarat Raluca Podea.

Frumoasa blondină a mărturisit de altfel că drumul pe care a decis să meargă nu a fost deloc ușor dar nopțile albe în care a hotărât să învețe și momentele de oboseală i-au fost de folos acum pentru că și-a văzut visul devenit realitate.

„Astăzi închid un capitol important și deschid altul cu fruntea sus: am terminat a treia facultate!

Nu a fost un drum ușor. Să înveți, să susții examene și, în același timp, să crești și să educi un copil nu e o sarcină simplă. Au fost nopți albe, momente de oboseală și provocări la fiecare pas. Dar privind în urmă, sunt nespus de mândră de mine și de tot ce am realizat.

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul necondiționat al familiei mele. Îți mulțumesc, mamă, și îți mulțumesc, fratele meu, pentru că ați fost mereu pilonii mei de susținere. Iar ție, copilul meu, îți mulțumesc pentru că ești cea mai mare motivație a mea de a nu renunța niciodată. Această diplomă este și a voastră!”, a fost mesajul postat ieri de Raluca Podea pe rețelele de socializare.

Urmează și o vacanță cu fiul său și mama ei

Pentru că a fost concentrată să învețe și să își termine cea de-a treia facultate, Raluca Podea nu a avut timp de vacanță. Acum, că poate respira ușurată, vedeta se va relaxa câteva zile împreună cu fiul ei, David, dar și alături de mama sa.

„În vacanță voi pleca cu mama și cu fiul meu, David, la finalul lunii, 4 zile, pentru că nu am avut timp și nici când. Am luat repede o vacanță, aproape, în Bulgaria. La noi la mare nu îmi place și nu am de gând să merg. În Bulgaria mergem cu o gașcă mai mare. Suntem bine, fericiți, sănătoși, bucuroasă că am putut să duc la bun sfârșit treaba cu facultățile, că am putut să mă ocup și de David, și de casă și de mama și de familia mea. Cred că lucrurile astea sunt cele mai importante. A fost un drum destul de greu dar frumos, în același timp”, ne-a mai povestit Raluca Podea.