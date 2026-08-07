Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

Alina Pușcău trece prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Cu doar câteva minute înainte de intervenția chirurgicală la care urma să fie supusă, fotomodelul în vârstă de 44 de ani a publicat un mesaj emoționant în care a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân în metastază.

Vedeta le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis mesaje de încurajare și s-au rugat pentru ea, spunând că nu se aștepta la atât de multă susținere din partea românilor. Totodată, a vorbit despre credință, despre lecțiile pe care i le-a oferit această încercare și despre tratamentul pe care urmează să îl înceapă în Statele Unite.

Alina Pușcău: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

În mesajul publicat înainte de operație, Alina Pușcău a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre lupta pe care o duce în prezent.

„Mulțumesc din suflet și din inimă pentru mesajele voastre. Le-am primit cu mare drag în suflet și în inima mea. Sunteți minunați. Ce să vă spun? N-am cuvinte. Nu mă așteptam să fiu așa de mult iubită și apreciată în țara mea”, a transmis vedeta.

Cel mai emoționant moment al mesajului a fost atunci când a vorbit despre boala cu care a fost diagnosticată.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment”, a mărturisit Alina Pușcău.

Vedeta a ales să facă public diagnosticul chiar înainte de intervenția chirurgicală, mărturisind că sprijinul primit din partea celor care o urmăresc îi oferă putere în această perioadă dificilă.

„Frumusețea din interior este cea care contează”

Alina Pușcău a vorbit și despre modul în care această experiență i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Fotomodelul spune că a înțeles ce este cu adevărat important și că frumusețea exterioară sau succesul nu mai au aceeași valoare.

„Eu vreau să vă spun o poveste, să vă spun cum este viața, că nici eu n-am știut. Ajungând în momentul ăsta în viața mea, mi-am dat seama de foarte multe lucruri, ce este important în viață și ce nu este important în viață. Am crezut că faima, frumusețea este ce avem nevoie. Nu. Este frumusețea din interior, nu cea din exterior. Nu validarea din exterior pe care oamenii ți-o dau, ci ceea ce ești tu înăuntru, sufletul tău, inima ta și Dumnezeu”, a spus vedeta.

De asemenea, Alina Pușcău a povestit că, în urmă cu un an, a participat la o acțiune dedicată susținerii femeilor diagnosticate cu cancer la sân, fără să știe că avea să treacă ea însăși printr-o astfel de experiență.

„Anul trecut am alergat pentru Breast Cancer. Am vrut să ajung acolo, am cumpărat tricou, am dat bani ca să fiu acolo pentru femeile astea. Dar n-am știut că eu am altceva”, a mai spus aceasta.

Le-a cerut urmăritorilor să se roage pentru ea

În finalul mesajului, Alina Pușcău a vorbit despre tratamentul pe care urmează să îl înceapă la un centru medical din Los Angeles. Vedeta spune că a fost acceptată pentru un tratament disponibil la UCLA și consideră acest lucru un adevărat miracol.

„Ce să vă spun. Viața bate filmul. Da. Viața bate filmul. Vineri, pe 7, la ora 11 în Los Angeles, vă rog frumos să vă rugați pentru mine pentru că este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața. Sunt candidată la acest tratament care este numai la UCLA. Am avut mare noroc și de aceea spun că miracolul s-a întâmplat datorită rugăciunilor voastre am putut să fiu candidată la acest tratament și încep pe 7”, a transmis Alina Pușcău.