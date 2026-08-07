Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”

După un set de analize care l-au șocat și în urma cărora a aflat că are prediabet și dislipidemie, doctorul Mihail Pautov s-a hotărât să facă o schimbare în viața sa. Fără diete absurde sau regimuri care dăunează, medicul a slăbit 10 kilograme.

Analizele care au dus la o schimbare

Mihail Pautov mergea constant la sală, dormea opt ore pe noapte și avea o alimentație echilibrată. Cu toate acestea, într‑o zi, rezultatele propriilor analize au reușit să îl sperie mai mult decât orice fișă de pacient. Pe buletin apăreau valori care indicau prediabet și dislipidemie: colesterol peste limite,

Timp de trei zile a rămas în stare de șoc, încercând să găsească o explicație. La început, s‑a gândit că poate probele au fost încurcate în laborator. Apoi, treptat, a realizat că starea sa de sănătate nu era atât de bine controlată pe cât crezuse.

„Am primit intr-o zi niste analize care m-au speriat. Nu ale unui pacient, ci ALE MELE. Aveam 37 de ani, mergeam la sala, dormeam opt ore pe noapte, mancam echilibrat. Si totusi, pe buletin ma uitam la un om cu prediabet si cu dislipidemie. Colesterol peste limite, ApoB crescut, hemoglobina glicata fix in zona de prediabet. Trei zile am fost in stare de soc, apoi mi-am revenit si am inceput sa ma gandesc ca poate s-au incurcat probele in laborator. Apoi mi-am dat seama ca sanatatea mea nu e tocmai sub control”, a declarat medicul pe pagina sa de Facebook.

Cum a slăbit 10 kilograme

După acele rezultatele, medicul s-a decis să facă o schimbare când vine vorba de alimentație, fără diete „absurde”, prin care își putea risca sănătatea. În primul rând, un lucru pe care l-a implementat în regimul său alimentar a fost eliminarea gustărilor dintre mese. „Nu există gustări între mese, pentru că sunt de obicei mâncăruri extra-procesate: chipsuri, biscuiți, orice altceva. Gustările depășesc 25% din aportul caloric, ceea ce înseamnă că deși mănânci ceva corect, dulciurile te îngrașă. Îți dau apetitul peste cap și îți cresc brusc glicemia, apoi când scade îți este iar foame”, a precizat medicul în cadrul podcastului său.

Următorul pas a fost adoptarea unui deficit caloric, iar pentru a știi câte calorii consumă, folosește o aplicație prin care introduce toată mâncarea dintr-o zi, greutatea și înălțimea sa. „Principiul de bază al slăbitului este deficitul caloric. De multe ori, oamenilor le este greu să aproximeze sau să știe câte calorii mănâncă ei de fapt. Așa ajung să mănânce peste norma calorică și se întreabă de ce nu slăbesc”.

Un alt aspect important din procesul său de slăbire a fost integrarea sportului în rutina sa zilnică. „Am început să mă mișc mai mult, să fac sală de forță. Merg cu bicicleta cât pot de mult, înainte de birou fac două ture de parc, chiar dacă fac 40 de minute până la muncă în loc de 10. În zilele în care nu merg cu bicicleta, mă plimb prin parc și fac 6 kilometri. Investesc o oră în ceva ce-mi place sau mai trebuie să rezolv. Am peste 15.000 pași pe zi”.

Micul-dejun care te ajută să slăbești

Printre preparatele recomandate de dieteticieni se numără sandvișul cu ou și brânză pe muffin integral, care poate fi pregătit din timp și păstrat la congelator.

O altă variantă este smoothie-ul cu mere, iaurt grecesc și fulgi de ovăz, bogat în proteine și cereale integrale. Fructele pot fi schimbate în funcție de sezon.

Pentru cei care preferă preparatele consistente, specialiștii recomandă Dutch Baby cu ciuperci, bacon și brânză cheddar, servit alături de ouă pentru un aport mai mare de proteine.

Bolul cu smoothie de afine poate fi îmbogățit cu pudră proteică și completat cu fructe proaspete, granola și migdale feliate.

O altă propunere este reprezentată de vafele sărate cu porumb și salată de roșii cu verdețuri, peste care poate fi adăugat un ou prăjit sau o porție de pudră proteică fără aromă.

Ouăle în stil turcesc, servite cu iaurt grecesc și condimentate cu mărar, usturoi, ardei Aleppo și semințe de chimion, reprezintă o altă variantă bogată în proteine.

Brioșele cu ou, spanac și brânză de capră pot fi pregătite pentru mai multe zile și adaptate cu diferite legume și tipuri de brânză.

Pentru cei care preferă preparatele dulci, clătitele cu unt de arahide și banane reprezintă o alternativă rapidă, pregătită cu banane coapte, unt de arahide, vanilie și pudră de cacao.

O altă idee sunt tacos-urile cu ouă preparate la tavă, o soluție practică pentru întreaga familie, servite cu salsa de tomatillo.

Lista este completată de budinca de chia cu portocale roșii și lapte de cocos, care poate fi pregătită din timp și păstrată la frigider pentru mai multe zile